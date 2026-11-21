Die Bundesregierung senkt die Alkoholsteuer ab 2027 nicht, sondern erhöht sie auf 1560 Euro pro 100 Liter. Dies belastet Spirituosenhersteller und Konsumenten erheblich.

Die Bundesregierung hat eine deutliche Anhebung der nationalen Alkoholsteuer beschlossen, die zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Der geltende Steuersatz für reine Alkoholmengen steigt von aktuellen 1200 Euro auf künftig 1560 Euro je 100 Liter reinen Alkohol. Diese Anpassung stellt die erste Erhöhung dieses spezifischen Steuersatzes seit dem 1. März 2014 dar und markiert ein signifikantes Signal in der deutschen Finanz- und Steuerpolitik.

Mechanismus der Steuererhöhung 2027

Die Erhöhung erfolgt im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes und zielt darauf ab, zusätzliche staatliche Einnahmen zu generieren. Betroffen von dieser Regelung sind primär hochprozentige Spirituosen wie Wodka, Gin, Rum, Whisky und diverse Liköre. Im Gegensatz zu diesen Produkten unterliegen Bier und Wein nicht diesem spezifischen Alkoholsteuersatz, was zu einer Verschiebung der steuerlichen Lasten im Getränkemarkt führt. Die Bundesregierung begründet diesen Schritt mit der Notwendigkeit zur Konsolidierung des Bundeshaushalts und verweist auf gesundheitspolitische Aspekte als weitere Treiber der Entscheidung.

Also read Bregenzer Festspiele 2027: „La traviata“, „Penthesilea“ und Finanzsorgen

Preisanstiege für Konsumenten berechnet

Anhand einer standardisierten 0,7-Liter-Flasche Wodka mit einem Alkoholgehalt von 40 Prozent lässt sich die konkrete finanzielle Belastung für Endverbraucher nachvollziehen. In einer solchen Flasche befinden sich 0,28 Liter reinen Alkohol, für den derzeit eine Alkoholsteuer von 3,36 Euro fällig wird. Ab dem Jahr 2027 erhöht sich dieser reine Steuerbetrag auf 4,37 Euro, was einer direkten Mehrbelastung von rund einem Euro entspricht.加 der darauf berechneten Mehrwertsteuer ergibt sich für den Konsumenten eine zusätzliche Belastung von insgesamt etwa 1,20 Euro pro Flasche.

Experten weisen jedoch darauf hin, dass der tatsächliche Verkaufspreis im Einzelhandel stärker ansteigen könnte. Hersteller und Händler sind nicht gesetzlich verpflichtet, die Steuererhöhung nur in Höhe des Steueraufwands an die Kunden weiterzugeben. Es ist daher möglich, dass die Unternehmen ihre Marge erhöhen oder ihre Preise über die reine Steueranpassung hinaus korrigieren, um ihre Gewinnmargen zu stabilisieren oder auszubauen.

Advertisement

Kritik von Wirtschaft und Branchenverbänden

Aus der Lebensmittelindustrie und der Wirtschaftskammer kommt deutliche Kritik an der geplanten Maßnahme. Die Interessenvertretung hält die Prognosen des Finanzministeriums zur Steuermehreinnahme für unrealistisch hoch angesetzt. Man befürchtet, dass die höhere Preisgestaltung Konsumenten dazu bewegt, verstärkt zu günstigeren Alternativen zu greifen oder Spirituosen im Ausland zu erwerben, was zu Einnahmeausfällen führen kann. Als historisches Vergleichsargument verweist man auf die letzte Steuererhöhung im Jahr 2014.

Nach jener Anpassung ging der Absatz von Spirituosen im deutschen Markt um rund eine Million Liter pro Jahr zurück. Erst nach mehreren Jahren erholte sich der Markt wieder von diesem Einbruch. Die Wirtschaftskammer warnt vor negativen Konsequenzen für die gesamte Wertschöpfungskette, inklusive der heimischen Hersteller, des Handels und der Gastronomie. In einer eigenen ökonomischen Einschätzung kalkuliert die Interessenvertretung mit einem gesamtwirtschaftlichen Minus von rund 50 Millionen Euro pro Jahr.

Finanzierungslücken und Ausnahmen für Kleinbrenner

Das Finanzministerium rechnet dagegen mit einem deutlich positiveren Bild. Für das Jahr 2027 erwartet die Behörde zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund 35 Millionen Euro. Ab dem Jahr 2028 sollen diese jährlichen Mehreinnahmen auf rund 45 Millionen Euro ansteigen. Diese projected numbers stehen in starkem Kontrast zur Prognose der Wirtschaftskammer und verdeutlichen die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Verhalten der Konsumenten.

Für kleinere Betriebe gelten weiterhin spezielle Regelungen, um die heimische Produktionskultur zu schützen. Brenner, die in einer Verschlussbrennerei jährlich höchstens 400 Liter reinen Alkohol herstellen, zahlen auch künftig einen ermäßigten Steuersatz. Dieser Tarif steigt mit Jahresbeginn 2027 von 648 Euro auf 842,40 Euro je 100 Liter reinen Alkohol. Dieser reduzierte Satz entspricht exakt 54 Prozent des regulären Steuersatzes, was eine gewisse Entlastung im Vergleich zur Volltarifierung darstellt.

Advertisement

Neben dem Einzelhandel könnten auch die Gastronomie und der Service-Sektor von der Maßnahme betroffen sein. Getränke und Cocktails, für die hochprozentiger Alkohol verwendet wird, können in Bars und Restaurants teurer werden. Die Weitergabe der Steuerlast in dieser Dienstleistungsbranche ist nicht festgelegt, aber die höhere Input-Kostenlast wird wahrscheinlich zu Preisanpassungen führen. Die langfristigen Auswirkungen auf den deutschen Getränkemarkt und die Konsumentenpreise werden in den kommenden Monaten genau beobachtet werden müssen.