Alkoholisierter Lenker und ein mitfahrender Dreijähriger verletzt bei Unfall in Kroisbach

Ein 38-jähriger Lenker und ein mitfahrender Dreijähriger wurden bei einem Unfall in Kroisbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit einem Quad schwer verletzt. Der Lenker war alkoholisiert, wie die Polizei mitteilte.

Ein 38-jähriger Lenker und ein mitfahrender Dreijähriger wurden bei einem Unfall in Kroisbach ( Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ) mit einem Quad schwer verletzt. Der Lenker war alkoholisiert, wie die Polizei mitteilte.

Beide Verletzten trugen keinen Helm. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung in das Krankenhaus Oberwart eingeliefert. Der 38-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld nahm das Quad gegen 16.00 Uhr in einer Hauseinfahrt in Betrieb und stürzte es bereits nach einigen Metern seitlich um. Der Alkotest beim Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Der Vorfall wird der Staatsanwaltschaft Graz schriftlich vorgelegt und der 38-Jährige wegen verschiedener verkehrsrechtlicher Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld angezeigt. Weitere Erhebungen sind notwendig





oe24at / 🏆 3. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unfall Kroisbach Bezirk Hartberg-Fürstenfeld Quad Alkoholisierung Verletzt Alkotest Rechtsvergehen Polizei Krankenhaus Oberwart

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bei Garagenausfahrt übersehen: Dreijähriger bei Unfall in Wien...Der Bub war in Begleitung seines Vaters mit dem Tretroller am Gehsteig unterwegs und wurde im Bereich einer Garagenausfahrt von einem Pkw erfasst und überrollt.

Read more »

Bub auf Tretroller von Pkw erfasst: Dreijähriger starb im SpitalWIEN. Jener dreijährige Bub, der am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Spital gestorben.

Read more »

Wiener Bub stirbt nach schweren UnfallEin dreijhriger Bub ist in Wien-Brigittenau an seinen Verletzungen gestorben, nachdem er von einem Pkw erfasst wurde.

Read more »

Auto überschlägt sich – Lenker (22) schwer verletztSchwerer Verkehrsunfall Alpbach: Auto überschlägt sich, Lenker (22) schwer verletzt, Beifahrerin leicht verletzt. Aktuelle Infos zum Einsatz.

Read more »