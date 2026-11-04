Alkoholisierter Fußgänger in Lenzing von Pkw erfasst und verletzt

Ein 45-jähriger Fußgänger wurde in Lenzing im Bezirk Vöcklabruck von einem Pkw erfasst. Der Mann war offenbar stark alkoholisiert und erlitt Verletzungen.

Ein 45-jähriger Fußgänger ist am Dienstagabend im Gemeindegebiet von Lenzing im Bezirk Vöcklabruck von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Mann war nach den bisherigen Angaben offenbar stark alkoholisiert. Der 36-jährige Autolenker aus dem Bezirk Vöcklabruck blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Die Polizei wurde gegen 21 Uhr von mehreren Autofahrern verständigt. Sie meldeten eine offensichtlich alkoholisierte Person, die auf der Atterseestraße zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war und versuchte, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten.

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Ablauf des Unfalls auf der Atterseestraße

Der Unfall ereignete sich, während die Polizeistreife zu dem ursprünglichen Einsatzort unterwegs war. Noch während der Anfahrt ging laut Polizei eine weitere Meldung ein, wonach der 45-jährige Syrer von einem Pkw erfasst worden war. Damit wurde aus dem Hinweis auf eine auffällige Person ein Verkehrsunfall mit Verletzten.

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest konnte aufgrund seiner starken Beeinträchtigung nicht durchgeführt werden. Die Angaben zum genauen Unfallhergang und zur Geschwindigkeit des Pkw liegen in der vorliegenden Meldung nicht vor.

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Verhalten des Fußgängers und Rolle des Lenkers

Der Fußgänger hatte laut den Meldungen der Autofahrer versucht, den Verkehr auf der Fahrbahn anzuhalten. Dieses Verhalten brachte ihn in eine gefährliche Lage, weil Fahrzeuge auf der Straße nicht mit einer Person rechnen konnten, die sich zu Fuß im fließenden Verkehr bewegte.

Der 36-jährige Autolenker blieb unverletzt. Ob ihn ein Verschulden trifft oder ob die Situation für ihn nicht vermeidbar war, ist aus dem vorliegenden Bericht nicht erkennbar. Die Polizei hat dazu in der Meldung keine Aussage getroffen.

Folgen für Verkehrssicherheit im Bezirk Vöcklabruck

Der Vorfall zeigt, wie gefährlich alkoholisierte Personen auf Fahrbahnen für sich selbst und für andere Verkehrsteilnehmer sein können. Die Meldungen mehrerer Autofahrer haben im vorliegenden Fall dazu beigetragen, dass die Polizei frühzeitig alarmiert wurde.

Weitere Ermittlungen oder Angaben zu möglichen Konsequenzen wurden in dem Bericht nicht genannt. Der Mann befand sich zum Zeitpunkt der Meldung im Krankenhaus, und die genaue Schwere seiner Verletzungen blieb offen.