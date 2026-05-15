Alkoholfreier Wein im regulären Weinregal? Stefan Vögel hat klare Meinung

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel plädiert für die Banierung von alkoholfreien Weinen aus dem regulären Weinregal. Er wurde zum Opfer eines Etikettenschwindels und möchte den Trend aufdecken.

Soll alkoholfreier Wein im regulären Weinregal stehen?

"Krone"-Kolumnist Stefan Vögel hat dazu eine eindeutige Meinung: Nein, denn das sei eine klare Täuschung des Konsumenten! Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute übt er sich als Konsumentenschützer und plädiert dafür, alkoholfreien Wein aus dem Weinregal zu verbannen. Gute Nachrichten für Weinliebhaber: Die Preise für Wein fallen!

Das hängt mit einem Überangebot an Wein zusammen, jedoch auch mit einem neuen Trend: Der moderne Mensch trinkt aus gesundheitlichen Gründen weniger Alkohol als früher. Ich persönlich falle nicht in diese Kategorie, jedoch wurde ich wegen dieses Trends unlängst zum Opfer eines Etikettenschwindels, den ich hiermit thematisieren will: Anfang Mai griff ich an einem sonnig heißen Nachmittag im Weinregal meines örtlichen Supermarkts zu einem verführerisch aussehenden Weißwein (ja, ich gestehe: auch schöne Weinetiketten können mich verführen).

Zu meinem Schrecken musste ich nach dem Öffnen der Flasche und ihrem anschließenden Degustieren daheim feststellen, dass ich mich zu einem alkoholfreien Weißwein vergriffen hatte. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder derwidersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auc





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alkoholfreier Wein Stefan Vögel Konsumentenschützer Weinregal Trend Etikettenschwindel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiroler Jugend setzt auf duale AusbildungDie Lehre hat in Tirol einen deutlich höheren Stellenwert als im Rest Österreichs.

Read more »

Kritik Theater: „Ich sehe Clara“ – Ein ganzes Künstlerleben, aber presto!Trocken ist diese Biografie nicht: Stefan Lasko bringt mit „Ich sehe Clara“ die Lebensgeschichte der Klaviervirtuosin…

Read more »

'Markanter Wintereinbruch' – hier schneit es in MassenDer Temperatursturz hat Folgen: Im ganzen Land breitet sich jetzt Regen aus, auf den Bergen schneits in Massen. Hier wird Österreich jetzt weiß.

Read more »

Ungarische Paar im Mühlviertel gestohlen hat bestes Rindfleisch - Polizei fängt sie anEin freches Paar aus Ungarn hat einen 24-Stunden-Selbstbedienungsladen im Mühlviertel gestohlen und vor allem bestes Rindfleisch gestohlen. Die Polizei hat sie bereits gefasst und weitere Tatorte im Bezirk Urfahr-Umgebung festgenommen.

Read more »

Gesundheitsmanager Michael Heinisch: „Es gibt niemanden, der das große Ganze im Blick hat und steuert“Köksal Baltaci, geboren und aufgewachsen in Tirol, arbeitet seit 2011 im Inlandsressort der „Presse“. Er schreibt vor allem über Gesundheit, Gesundheitspolitik, Wissenschaft und Forschung. Für seine Gesundheitsberichterstattung wurde er schon mehrfach ausgezeichnet.

Read more »