Das belgische Weingut Alter setzt mit alkoholfreien Cuvées neue Akzente. Anna Burghardt testet die Aromenexplosion aus Antwerpen im Detail.

Das belgische Weingut Alter aus Antwerpen etabliert sich mit innovativen alkoholfreien Getränken als fester Bestandteil der modernen Gaumenfreuden. Die Produkte zeichnen sich durch eine komplexe Geschmacksstruktur aus, die an den gepflegten Bartwuchs von Don Draper aus der Serie Mad Men erinnert und so rebellisch nach Kanten und dunklen Holztönen schmeckt. Diese spezifische Sensorik ist so faszinierend, dass ein Glas nicht leichtfertig weggestellt wird. Die Cuvées werden bewusst als Weinalternativen konzipiert, um dem wachsenden Bedarf nach alkoholfreien, aber aromatisch anspruchsvollen Getränken gerecht zu werden.

Innovative Destillation und natürliche Aromen

Bei der Produktion der alkoholfreien Sprudler von Alter wird ein sorgfältiger Prozess angewendet, der die natürliche Komplexität der Zutaten bewahrt. Die meisten verwendeten Botanicals stammen direkt von den eigenen Feldern des Unternehmens in Nijlen, was eine bemerkenswerte Ausnahme in der Branche darstellt. Für die Pétillant-Cuvée mit Duftpelargonie werden Pelargonie, herber Rosmarin und französisches Eichenholz verwendet, die für eine ordentliche Tanninstruktur sorgen. Diese Zutaten werden alkoholfrei destilliert, woraufhin Fruchtsäfte und Verjus hinzugefügt werden. Zu den Verjus-Zutaten zählen unter anderem die Rebsorte Grüner Veltliner.

Also read Mick Flick im Alter von 82 Jahren verstorben

Aromatische Überraschungen und Wildpflanzen

Ein besonderes Merkmal der Alter-Produkte ist die Verwendung von Wildgesammeltem wie Magnolienblüten und Vogelbeeren, die eine einzigartige Tiefe verleihen. Bei der Frage nach der Quitte auf dem Etikett der 0,75-Liter-Flasche gibt es eine interessante Erklärung: Direkt ist keine Quitte enthalten. Stattdessen ergeben Birnensaft, Apfelsaft und Zitronenpelargonie zusammen den Eindruck von Quitte. Diese Erkenntnis zeigt, wie präzise Aromakombinationen funktionieren. Für den zweiten Sprudel im Sortiment, Awa Shiso genannt, setzt das Weingut auf Roten Shiso aus eigenem Anbau, der während der Sommermonate wiederholt geerntet und destilliert wird.

Drittes Produkt und Verfügbarkeit in Restaurants

Der dritte Sprudel im Bunde ist der Awa Shoga, in dem sich die Quitte tatsächlich wiederfindet. Zusammen mit Ingwer, Yuzu und Piment bietet dieses Getränk ein weiteres Geschmacksprofil. Alle drei Sprudel sind beim Händler Kein & Low erhältlich und in renommierten Restaurants zu genießen. Zu den gastronomischen Partnern zählen unter anderem Konstantin Filippou, Z'som, Jola und Tim Raue. Diese Vertriebswege zeigen die hohe Akzeptanz und den Platz der alkoholfreien Alternativen im gehobenen Gaumenbereich. Die Produkte von Alter, kurz für Alternative oder Weinalternative, sind quasi schichtweise aufgebaut.

Advertisement

Sensorische Erfahrung und Wachstum des Angebots

Anna Burghardt widmet sich in einer Serie dem rasant wachsenden Angebot an alkoholfreien Getränken aus der Perspektive einer Weintrinkerin. Der Vergleich mit dem Drei-Tage-Bart aus Mad Men unterstreicht die texturale und geschmackliche Vielschichtigkeit, die über einfache Erfrischungshilfen hinausgeht. Die Wurzeln der Produkte aus Kopenhagen liegen in Antwerpen, wobei sich das Wachstum der Marke an der natürlichen Entwicklung eines Bartes orientiert. Dieser Ansatz spiegelt die sorgfältige Pflege und den zeitlichen Aufwand wider, der in die Herstellung der komplexen Cuvées fließt.

Zukunftsaussichten für alkoholfreie Weine

Die Kombination aus eigenem Anbau, innovativer Destillation und gastronomischer Präsenz positioniert Alter als führenden Anbieter im Segment der alkoholfreien Weine. Die spezifischen Zutaten wie Grüner Veltliner und Zitronenpelargonie bieten eine Alternative zu herkömmlichen Sprudelgetränken. Durch die Vermeidung von Alkohol bleibt der Fokus auf den natürlichen Aromen der Pflanzen und Früchte. Die Verfügbarkeit in Top-Restaurants bestätigt die Qualität und den hohen Anspruch, der an diese Produkte gestellt wird. Das Weingut demonstriert, wie traditionelle Weinherstellungstechniken für alkoholfreie Varianten adaptiert werden können.