Alkohol am Steuer: Politiker ohne Konsequenzen

17 Fälle von Politikern, die alkoholisiert gefahren sind, lassen sich zwischen Juni 2023 und Juni 2026 finden. Nur vier Politiker traten zurück nach einer Alkoholfahrt.

Politik ist nicht immer eine trockene Angelegenheit. Vom Sektempfang bis zum Bieranstich kann es ganz schön flüssig werden. Wer danach ins Auto steigt, verliert vielleicht seinen Führerschein.

Aber nur in den seltensten Fällen sein Mandat. Ein Auto in der Böschung. 13 Feuerwehrleute im Einsatz, um es herauszuziehen. Ein ganz normaler Dienstagabend für die Feuerwehr Schwarzau am Steinfelde in Niederösterreich, könnte man meinen. Nur ganz so alltäglich war der Einsatz nicht, denn es war der Pkw des Nationalratsabgeordneten und Gemeinderats Peter Schmiedlechner, den sie da vor rund einem Monat befreien mussten.

Und: Der FPÖ-Mann setzte ihn im alkoholisierten Zustand in den Graben. Der Führerschein war weg. Es war nicht der erste Ausrutscher von Schmiedlechner: Bereits 2014 lenkte er sein Auto in einen Bach. Auch damals war Alkohol im Spiel.

Politische Konsequenzen gab es damals wie heute keine. Nur ein Statement: Ich bin mir der Dummheit meines Fehlverhaltens vollumfänglich bewusst, und ich bedauere dieses zutiefst. Der Verlust meines Führerscheins ist die gerechte Konsequenz und Strafe meines Handelns, für das ich mich sehr schäme. Ich möchte mich bei allen aufrichtig entschuldigen!

Es tut mir sehr leid. Solche Statements sind fast wortgleich von Politikerinnen und Politikern zu hören, die mit Alkohol im Blut am Steuer erwischt werden. profil hat die Vorfälle der letzten drei Jahre ausgehoben und analysiert. 17 Fälle von Politikern, die alkoholisiert gefahren sind, lassen sich über die Archive regionaler und überregionaler Medien österreichweit zwischen Juni 2023 bis Juni 2026 finden. profil hat sie ausgewertet in einer Archivrecherche.

Aktuell auch der Fall eines Salzburger Bezirkshauptmanns, der, auch wenn es sich um keinen Politiker handelte, politische Wellen geschlagen hat und im Landtag diskutiert wurde. Der Beamte wurde versetzt, ein Disziplinarverfahren läuft. Rücktritte von ihren Ämtern waren nur bei vier erwischten Politikern die Folge. Am rezentesten ist der Fall des oberösterreichischen Landtagsabgeordneten Günther Baschinger (ÖVP), der im April mit 120 km/h und 1,06 Promille im Ortsgebiet erwischt wurde, wie die Kronen Zeitung berichtete.

Auch sein Porsche wurde nach dem Raser-Paragrafen vorläufig beschlagnahmt. Zurückgetreten sind zwei weitere ÖVP-Politiker, beide Bürgermeister. Einer davon lieferte sich vor seinem Rücktritt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, fuhr gegen einen Baum und landete im Spital. Auch der niederösterreichische FPÖ-Abgeordnete Michael Sommer trat zurück.

Wie Schmiedlechner wurde er im Sommer 2025 ein zweites Mal mit Alkohol am Steuer erwischt. Das erste Mal, 2024, krachte er mit fast zwei Promille in ein Auto vor ihm. Sommer hatte bereits zuvor einen Reifen seines Teslas verloren und war auf der Felge weitergefahren. Wenige Wochen zuvor hatte der blaue Landtagsabgeordnete im Landtag gegen Elektromobilität gewettert.

Nach seinem zweiten Unfall legte Sommer sein Mandat im Landtag zurück, Gemeinderat in Hollabrunn bleibt er allerdings. Sowohl Sommer als auch Schmiedlechner reagierten nicht auf Anfragen. Damit ist Sommer der einzige FPÖ-Politiker, der nach einer Alkoholfahrt in den letzten drei Jahren Konsequenzen zog. Obwohl es bei der FPÖ mehr Vorfälle gab als bei der ÖVP: insgesamt sieben.

Sommer zählt doppelt, er wurde ja zweimal erwischt. Dabei hält die FPÖ bundesweit wesentlich weniger Mandate als die ÖVP. Nur vier der medial bekannt gewordenen Fälle gehen zulasten der SPÖ. 2025 traf es die Villacher SPÖ-Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, die auch die einzige Frau auf der Liste ist. Vier Alkoholtests der Polizei ergaben bei der Kontrolle vor Ort kein Ergebnis.

Gegenüber der Krone meinte sie, es hätte an einer falschen Atemtechnik gelegen. Damit galt der Test als verweigert, und Sandriesser wurde automatisch als alkoholisiert eingestuft. Ihr Amt übt sie weiterhin aus. Politiker, die nach einer Alko-Fahrt nicht zurücktreten, berufen sich oft darauf, dass der Vorfall ja nichts mit ihrer politischen Funktion zu tun gehabt hätte.

Aber lässt sich tatsächlich die öffentliche von der privaten Person bei einem gewählten Volksvertreter so einfach trennen? Das zu bagatellisieren, ist eine Katastrophe. Natürlich sollte man sein Amt zur Verfügung stellen, sagt die Leiterin der Suchtforschung und -therapie an der MedUni Wien, Gabriele Fischer, im profil-Gespräch. Es sollte keine Diskussion geben bei Alkohol im Straßenverkehr.

Öffentlich wirksame Fälle könnten aber auch präventiv helfen und eine abschreckende Wirkung haben, meint die Psychiaterin. Gleichzeitig wundere sie sich, wie rasch solche persönlichen Informationen der Betroffenen in den Medien landen. Fälle von betrunkenen Politikern werden sehr schnell öffentlich, meint auch eine langjährige Lokaljournalistin zu profil. Deswegen glaubt sie auch nicht, dass die Dunkelziffer von durch Politiker verursachte Alkoholunfälle so viel höher sei. Denn: Es kennt ja jeder das Auto des Bürgermeister





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