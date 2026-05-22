Alisson Becker steht vor Wechsel zu Juventus, Liverpool könnte ihn behalten

Nachdem Mohamed Salah und Andy Robertson angekündigt hatten, Abschied zu nehmen, steht nun auch Stammtorhüter Alisson Becker vor dem Aus. Laut Medienberichten aus Italien soll der 33-jährige Brasilianer unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus stehen. Die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, habe Alisson den Turinern bereits seine grundsätzliche Zusage gegeben. Selbst eine mögliche Qualifikation der "Alten Dame" nur für die Europa League soll den Schlussmann nicht von einem Wechsel abhalten. Juventus befindet sich derzeit mitten im sportlichen Umbruch und setzt offenbar gezielt auf erfahrene Führungsspieler. Für Alisson wäre es eine Rückkehr nach Italien. Bereits zwischen 2016 und 2018 spielte er für die AS Roma, ehe er für rund 72 Millionen Euro nach Liverpool wechselte. An der Anfield Road entwickelte er sich zu einem der besten Torhüter der Welt und gewann unter anderem die Champions League, die Klub-WM sowie zweimal die englische Meisterschaft. Ein wesentlicher Faktor für die Wechselgedanken dürfte auch die Kaderplanung der "Reds" sein. Mit Giorgi Mamardashvili hat Liverpool bereits frühzeitig einen möglichen Nachfolger aufgebaut. Der georgische Nationaltorhüter gilt intern als zukünftige Nummer eins und soll mittelfristig mehr Spielzeit erhalten. Laut mehreren Berichten könnten die Gespräche noch vor Beginn der Weltmeisterschaft intensiviert werden. Juventus drängt offenbar auf eine rasche Einigung, um Planungssicherheit für die kommende Saison zu schaffen. Liverpool wiederum soll einem verdienten Spieler wie Alisson keine Steine in den Weg legen. Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports - von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Nachdem Mohamed Salah und Andy Robertson angekündigt hatten, Abschied zu nehmen, steht nun auch Stammtorhüter Alisson Becker vor dem Aus. Laut Medienberichten aus Italien soll der 33-jährige Brasilianer unmittelbar vor einem Wechsel zu Juve ntus stehen.

Die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, habe Alisson den Turinern bereits seine grundsätzliche Zusage gegeben. Selbst eine mögliche Qualifikation der "Alten Dame" nur für die Europa League soll den Schlussmann nicht von einem Wechsel abhalten. Juventus befindet sich derzeit mitten im sportlichen Umbruch und setzt offenbar gezielt auf erfahrene Führungsspieler. Für Alisson wäre es eine Rückkehr nach Italien.

Bereits zwischen 2016 und 2018 spielte er für die AS Roma, ehe er für rund 72 Millionen Euro nach Liverpool wechselte. An der Anfield Road entwickelte er sich zu einem der besten Torhüter der Welt und gewann unter anderem die Champions League, die Klub-WM sowie zweimal die englische Meisterschaft. Ein wesentlicher Faktor für die Wechselgedanken dürfte auch die Kaderplanung der "Reds" sein. Mit Giorgi Mamardashvili hat Liverpool bereits frühzeitig einen möglichen Nachfolger aufgebaut.

Der georgische Nationaltorhüter gilt intern als zukünftige Nummer eins und soll mittelfristig mehr Spielzeit erhalten. Laut mehreren Berichten könnten die Gespräche noch vor Beginn der Weltmeisterschaft intensiviert werden. Juventus drängt offenbar auf eine rasche Einigung, um Planungssicherheit für die kommende Saison zu schaffen. Liverpool wiederum soll einem verdienten Spieler wie Alisson keine Steine in den Weg legen.

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