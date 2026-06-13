Die 24-Jährige 7-fache Weltcupsiegerin Alice Robinson kündigt ihren Wechsel von Salomon zu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , an der Zeit.

Alice Robinson hat offiziell angekündigt, dass sie in der kommenden Saison ihre Rennkarriere mit dem Hersteller Head fortsetzen wird. Diese Entscheidung beendet monatelange Spekulationen über ihre Zukunft und markiert einen weiteren großen Schritt in ihrer beeindruckenden Karriere.

Robinson, 24 Jahre alt, hatte im Frühjahr überraschend ihren Abschied von Salomon bekannt gegeben, obwohl sie in der vergangenen Saison drei Weltcup-Siege errungen und vier weitere Podestplätze eingelegt hatte. Der Wechsel zu Head ist für sie bereits der zweite Materialwechsel, der sie mit ihrer rasanten Entwicklung begleitet. Die Entscheidung von Robinson zur Head-Saison kommt nach einem reichhaltigen Auf- und Abschlusserlebnis der Neuseeländerin.

Nachdem sie zuvor bei Salomon wirkte und zuvor schon Völkl zum Einsatz brachte, sieht sie zum ersten Mal im gesamten Lauf ihrer Karriere einen Wechsel zu einem österreichischen Hersteller, der in den letzten Jahren im Weltcup regelmäßig die meisten Punkte aller Ausrüster aufweist. Head hat sich über die Jahre als Spitzenreiter im Skifahren etabliert und zog bereits im Frühjahr zahlreiche prominente Skifahrer wie Christof Innerhofer und Henrik Kristoffersen an.

Robinson will nun den nächsten Leistungsschub insbesondere im Speedbereich - ihre Spezialität bei Riesentourlauf - durch die bewährte Technologie von Head anstreben. Der Wechsel von Robinson wird von Sportbegeisterten als logische Fortsetzung ihres Erfolgs gesehen. Als siebenfache Weltcupsiegerin bringt sie enormes Talent und Erfahrung in das Head-Team. Ihr unmittelbarer Fokus wird dabei auf den Speed‑Disziplinen liegen: Bei den klappbaren Ski der Marke hat Robinson das Potenzial, ihre derzeitigen Zeiten signifikant zu verbessern.

Darüber hinaus könnte Head mit diesem Signifikanten Neuverpflichtungen seiner Marke weitere Talente fördern, denn Gerüchte vermuten bereits einen möglichen Wechsel von Namen wie Lara Colturi aus Albanien und Ester Ledecka aus Tschechien. Durch diese Veränderungen wird das Feld im kommenden Skiverband stärker, und Head gewinnt nicht nur einen neuen Talenten, sondern verstärkt auch seine Präsenz im internationalen Speed‑Ski-Umfeld.

Dabei wird Robinson auch versuchen, ihre bisher herausragenden Leistungen in einfachen Abschnitten zu replizieren, ohne dabei die Ressourcen und das technische Know‑How des Herstellers zu vernachlässigen. Abschließend kann gesagt werden, dass Alice Robinson eindeutig nach der nächsten großen Herausforderung strebt und sich darauf freut, bis Ende der Saison neue Erfolge mit Head zu erzielen. Kurzum, die Sportwelt beobachtet gespannt, wie Robinson sich in ihrer neuen Umgebung wird schlagen.

Ihre Rückkehr zu neuen Geräten, dem letzten Mal seit 2015 bei Völkl, verspricht ein spannendes Kapitel in ihrer Weltcup 6 Zeit zu werden und die Fans werden es kaum erwarten, die kommenden Ergebnisse zu sehen.





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