Die algerische Nationalmannschaft gewinnt durch ein spätes Tor von Anis Hadj Moussa mit 1:0 in Rotterdam. Torwart Luca Zidane überzeugt mit vielen Paraden. Algerien startet mit Rückenwind in die WM-Gruppenphase.

Die Wüstenfüchse von Teamchef Vladimir Petkovic konnten sich am Mittwoch in Rotterdam über einen späten und entscheidenden Treffer von Anis Hadj Moussa in der 86.

Minute freuen. Dieser Sieg verleiht der algerischen Nationalmannschaft vor ihrer Teilnahme an der bevorstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zusätzlichen Rückenwind. Für die Niederlande, die unter der Leitung von Cheftrainer Ronald Koeman viele klare Torchancen generierten, war das Ergebnis hingegen ein herber Dämpfer unmittelbar vor dem Höhepunkt ihrer Saison. Die Oranje-Auswahl scheiterte immer wieder an der herausragenden Leistung von Algeriens Torhüter Luca Zidane, dem Sohn der französischen Fußballlegende Zinedine Zidane.

Der Schlussmann, der aktuell für den spanischen Club Granada aktiv ist und seit 2025 für die nordafrikanische Nationalmannschaft aufläuft, trug aufgrund einer Verletzung eine schützende Maske und war vor allem in der ersten Spielhälfte ein unüberwindbares Hindernis für die niederländische Offensive. Der entscheidende Moment ereignete sich kurz vor Spielende, als der Feyenoord-Stürmer Hadj Moussa, der in seinem heimischen Stadion De Kuip in Rotterdam spielte, von rechts in den Strafraum zog und den Ball mit einem präzisen Schuss ins lange Eck beförderte, wo er für den niederländischen Torhüter unhaltbar war.

Dieser Treffer sicherte Algerien den wichtigen Auswärtssieg. In der Gruppenphase des Turniers, in der Algerien in Gruppe J antritt, erwartet das Team im ersten Spiel den Titelverteidiger und großen Favoriten Argentinien. Das abschließende Gruppenspiel gegen die österreichische Nationalmannschaft wird am 28. Juni in Kansas City ausgetragen und beginnt um 4 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.

Die algerische Mannschaft reist somit mit breiter Brust und einem moralisch enorm wertvollen Sieg im Gepäck in die USA, während die Niederlande die verpasste Chance zur Standortbestimmung vor der WM kritisch analysieren müssen. Der Ausgang des Spiels zeigt die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit Algeriens auf internationaler Ebene und unterstreicht die Bedeutung von individuellen Klasseleistungen wie der von Luca Zidane und Anis Hadj Moussa für den Mannschaftserfolg





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