Algenplage in der Karibik: Ein Problem für Touristen und Umwelt

Die Algenplage in der Karibik sorgt für Probleme bei Touristen und Umwelt. Experten warnen vor intensiven Gerüchen und gesundheitlichen Auswirkungen. Gemeinden und Hotelbetriebe versuchen, die Algen zu beseitigen. Aber warum zugenommen haben die Algenmengen in den vergangenen Jahren?

Millionen Touristen ziehen jedes Jahr in die Traumstrände der Karibik . Doch derzeit sorgen riesige Mengen angespülter Braunalgen in mehreren Urlaubsregionen für Probleme. Die Algen verrotten an den Küsten und verursachen einen intensiven Geruch nach faulen Eiern.

Türkisblaues Wasser und weiße Sandstrände gehören für viele zur Karibik dazu. Aktuell prägen jedoch vielerorts große Ansammlungen brauner Sargassum-Algen das Bild. Laut Experten handelt es sich um eine der stärksten Algenplagen seit Beginn der Aufzeichnungen. Bereits im Mai wurden im Atlantik und in der Karibik rund 38 Millionen Tonnen der Braunalge registriert - ein Rekordwert.

Besonders betroffene sind beliebte Reiseziele in Mexiko, der Dominikanischen Republik, auf Barbados, Martinique und weiteren Karibikinseln. Gemeinden und Hotelbetriebe versuchen dort täglich, die neu angeschwemmten Algenmassen zu beseitigen. Das eigentliche Problem entsteht, wenn die Algen mehrere Tage am Strand liegen bleiben. Während des Zersetzungsprozesses werden unter anderem Schwefelwasserstoff und Ammoniak freigesetzt.

Vor allem Schwefelwasserstoff verursacht den charakteristischen Geruch nach faulen Eiern, der sich laut Berichten teilweise über mehrere Kilometer ausbreiten kann. An einigen Küstenabschnitten meiden Urlauber deshalb die Strände oder halten ihre Hotelzimmer geschlossen.

Zudem berichten Betroffene über Beschwerden wie tränende Augen, Kopfschmerzen und Übelkeit. Die US-Umweltbehörde EPA weist darauf hin, dass die bei der Verrottung entstehenden Gase Atemwegsreizungen, Husten, Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen können. Besonders empfindlich reagieren demnach Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen. In den französischen Karibikgebieten Martinique und Guadeloupe wurden bereits zahlreiche Beschwerden im Zusammenhang mit Schwefelwasserstoff registriert.

Neben den Auswirkungen auf den Tourismus stehen auch ökologische Folgen im Fokus. Dichte Algenmatten können Sonnenlicht blockieren und dadurch Korallenriffe sowie Seegraswiesen beeinträchtigen.

Zudem erschweren sie Meeresschildkröten das Nisten an den Stränden. Warum die Algenmengen in den vergangenen Jahren zugenommen haben, ist laut Forschern noch nicht abschließend geklärt. Als mögliche Ursachen gelten steigende Meerestemperaturen, veränderte Wind- und Strömungsverhältnisse sowie zusätzliche Nährstoffeinträge aus großen Flusssystemen. Für Reisende bedeutet die Algenplage nicht automatisch das Ende eines Karibikurlaubs.

Viele Hotels räumen ihre Strandabschnitte täglich und setzen Barrieren im Wasser ein, um die angeschwemmten Algen zu reduzieren. Dennoch empfiehlt es sich, die aktuelle Situation am jeweiligen Urlaubsort vor einer Buchung genau zu prüfen





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