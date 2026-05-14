Alfred Tatar, Football Legend and TV Expert, Dies at 62

Alfred Tatar, a legendary footballer and TV expert, passed away at the age of 62 due to ALS. He made significant contributions to football analysis and entertained fans with his wit and expertise.

Der Fußball trauert um Alfred Tatar . Der geniale Spieler und Trainer brillierte in seiner dritten Karriere als TV-Experte. Meist lag er richtig. Alfred Tatar ist tot!

Der kultige Fußballer und Trainer starb an Christi Himmelfahrt im Alter von 62 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS. Letztes Jahr hatte er seine Experten-Tätigkeit bei'Sky' aus gesundheitlichen Gründen beendet. Tatar begeisterte die Fußball-Fans mit Wortwitz und fundierter Analyse. Der studierte Biologe und Mathematiker spielte unter anderen für die Vienna und den Sportclub, war Bundesliga-Coach in Mattersburg und Ried.

'Heute'-Leser versorgte er mit Expertisen und Prognosen. Auch sein letzter Tipp ging auf.

'Mit Coach Didi Kühbauer und der Punkteteilung ist der LASK im Frühjahr ein Meister-Kandidat', sagte er im Oktober nach dem ersten Viertel der Meisterschaft. Da waren die Linzer Zehnter und eher dem Abstieg näher, jetzt sind sie Erster, können am Sonntag am letzten Spieltag aus eigener Kraft den Titel holen. Es ist nicht der erste Tatar-Tipp, der aufgehen würde. Vor zweieinhalb Jahren prognostizierte er das Ende von Salzburgs-Titel-Ära, sagte die Meisterschaft von Sturm Graz voraus.

Coach Christian Ilzer prophezeite er damals eine große Zukunft in der deutschen Bundesliga – er ist jetzt in Hoffenheim, kämpft um die Champions League. Guido Burgstallers Rückkehr zu Rapid verknüpft er vor Saisonbeginn mit 22 Saisontoren, die der Stürmer schießen werde. Am Ende waren es 21, weil Burgstaller im Liga-Finish einen Elfmeter verschoss. Als ÖFB-Toptalent war er 1983 bei der U20-WM in Mexiko dabei, ein Teamkollege war Toni Polster.

Der schrieb jetzt auf Facebook zu Tatars Ableben:'Mei Bua, i bin unendlich traurig.





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alfred Tatar Football Legend TV Expert ALS Sky Bundesliga Vienna Sportclub Mattersburg Ried 'Heute' Expertisen Prognosen Didi Kühbauer LASK Linzer Salzburg Sturm Graz Christian Ilzer Guido Burgstaller Rapid Champions League U20-WM Toni Polster Facebook

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alfred Tatar, Kult-TV-Experte, ist verstorbenDer ehemalige Spieler und legendäre TV-Analytiker Alfred Tatar ist am Donnerstag im Alter von 62 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigte gegenüber dem „Kurier“, dass der Niederösterreicher der Krankheit ALS erlegen ist.

Read more »

Ex-Fußballspieler, Trainer und Experte Alfred 'Fredl' Tatar ist verstorbenDer ehemalige Fußballspieler, Trainer und Experte Alfred 'Fredl' Tatar ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Tatars familiäres Umfeld und weitere Medien bestätigten die Nachricht.

Read more »

Ex-Fußballspieler, Trainer und Experte Alfred 'Fredl' Tatar verstorbenAlfred Tatar, former footballer, coach, and expert, has passed away at the age of 62. His death was announced by his former club Vienna, citing his family and other media sources. Tatar had withdrawn from public life in August 2025 due to a severe illness and therefore also ended his role as an expert for Sky Sport Austria. As a player, he represented Vienna during the times of Mario Kempes, St. Pölten, and Wiener Sport-Club. As a coach, he worked in Ried, Admira, Vienna, and Mattersburg. He was also a co-coach at Lok Moskau. For ten years, he made light-hearted commentary on Austrian football in television. The Vienna presented a limited-edition special jersey for a good cause on Tuesday, supporting ALS research in the fight against amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The announcement also referred to Tatar's distinctive humor, as he once described the Vienna playing style as 'antithesis to Barcelona' and 'modern version of break-the-ball football' in a TV interview.

Read more »

Alfred Tatar: Große Trauer um Ex-Spieler, Trainer und Kult-ExpertenDer ehemalige Spieler, Trainer und Kult-Experte Alfred Tatar ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Er hat den Kampf gegen die Krankheit ALS verloren. Die Wiener und Fans zeigen sich bestürzt und betörter.

Read more »