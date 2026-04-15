Alfred Gusenbauer vor Gericht: Millionenklage im Zusammenhang mit SIGNA-Pleite

Der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer muss sich vor dem Wiener Handelsgericht verantworten. Es geht um eine Millionenklage im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Berater für die insolvente SIGNA-Immobiliengruppe. Gusenbauer verteidigt seine Honorare und die von ihm vermittelten Investitionen.

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer , eine Figur, die die jüngere politische Landschaft zweifelsohne maßgeblich mitgestaltet hat, steht im Fokus eines Gerichtsverfahrens am Wiener Handelsgericht.

Nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik im Jahr 2009, der eine Phase relativer Ruhe für den Niederösterreicher bedeutete, trat er beruflich als geschätzter Lobbyist und Berater in Erscheinung. Genau diese Rolle, die ihn aus dem Rampenlicht der politischen Macht rückte und ihm neue berufliche Wege eröffnete, ist nun der Anlass für seine juristische Auseinandersetzung.

Im Zentrum der Klage steht seine langjährige Tätigkeit für die namhafte SIGNA-Immobiliengruppe, einem Imperium, das in jüngster Zeit von Insolvenzwellen erschüttert wurde.

Die Anklage wirft Gusenbauer und seiner Beratungsfirma vor, in den Jahren 2022 und 2023 erhebliche Summen von der SIGNA-Gruppe erhalten zu haben. Konkret geht es um eine Forderung in Höhe von fünf Millionen Euro, deren Berechtigung nun vor Gericht geprüft wird.

Vor dem Richter präsentierte sich Gusenbauer in einem gänzlich anderen Erscheinungsbild, als man ihn aus seiner Zeit als Regierungschef kannte. Deutlich verschlankt, mit einer markanten Hornbrille, etwas längerem Haar und einem gepflegten Dreitagebart, fiel auch seine Kleidung ins Auge: Die Socken, ganz im Geiste seiner ehemaligen politischen Heimat, waren in einem auffälligen Knallrot gehalten, ein subtiler, aber erkennbarer Hinweis auf seine Wurzeln.

In seiner gerichtlichen Stellungnahme, wie vom ORF berichtet, betonte Gusenbauer nachdrücklich, dass er jährlich Bonuszahlungen erhalten habe. Aus seiner Sicht, und er vermutete, auch aus der Sicht des Unternehmens, sei dies ein klarer Indikator für die Qualität seiner geleisteten Arbeit. Er hob hervor, dass er aktiv Kontakte zu potenziellen Investoren und auch zu Bürgermeistern pflegte, um die Interessen der SIGNA zu vertreten. Als konkretes Beispiel für seinen Erfolg nannte er eine von ihm initiierte Investition der Schoeller Gruppe in Höhe von 200 Millionen Euro, die er Anfang 2023 erfolgreich vermittelt habe. Diese Darstellung der Ereignisse steht jedoch im direkten Widerspruch zu den Ausführungen der Vertreter des Masseverwalters. Diese zweifeln vehement daran, dass Gusenbauers Beitrag tatsächlich so signifikant war, wie er ihn darstellt. Es gebe ihrer Ansicht nach nur wenige handfeste Beweise, die seine angeblichen Tätigkeiten belegen würden. Zudem seien viele der von ihm als Erfolge dargestellten Ereignisse zeitlich gar nicht in den relevanten Zeitraum der Klage gefallen.

Die finanzielle Dimension der Beauftragung Gusenbauers ist ebenfalls bemerkenswert. Als Beirat erhielt er jährlich ein Fixum zwischen 280.000 und 300.000 Euro. Hinzu kamen Boni, die anfangs die gleiche Höhe erreichten und später sogar noch anstiegen. Besonders brisant: Im Jahr 2023, dem Jahr, das maßgeblich von der Pleite der SIGNA geprägt war, wurde das Fixum auf 500.000 Euro angehoben, während der Bonus unverändert blieb.

Zu Beginn des Gerichtsverfahrens zeigte sich die Rechtsvertretung Gusenbauers grundsätzlich gesprächsbereit im Hinblick auf einen Vergleich. Aktuell laufen jedoch noch 'strukturierte Gespräche' mit der SIGNA Prime, in denen es um die genauen Forderungen gegenüber Gusenbauer geht. Die Entwicklungen in diesem Fall werden mit Spannung verfolgt, da sie nicht nur die Rolle ehemaliger politischer Akteure im Wirtschaftsleben beleuchten, sondern auch tiefergehende Fragen bezüglich der Transparenz und Verantwortung in komplexen Geschäftsstrukturen aufwerfen





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