Alfons Haider spricht offen über seine dunkle Vergangenheit in Podcast 'Mindgames'

Alfons Haider, bekannt aus TV-Shows wie 'Die Höhle der Löwen' und 'Die große Chance', spricht in seiner neuen Podcast-Folge 'Mindgames' offen über seine dunkle Vergangenheit. Der Entertainer erzählt von Hass-Angriffen und gesellschaftlichen Reaktionen aufgrund seiner Homosexualität.

So offen hat man TV-Star Alfons Haider wohl selten erlebt. Im Podcast ' Mindgames ' spricht der Entertainer über die dunkelsten Momente seines Lebens.

'Ich bin auf der Straße gehaut worden, weil ich schwul war', sagt Alfons Haider im Teaser zur neuen Podcast-Folge. Worte, die sitzen – und zeigen, welchen Hass der Moderator über Jahre erleben musste. Besonders schmerzhaft seien für ihn nicht nur die körperlichen Angriffe gewesen, sondern auch die gesellschaftlichen Reaktionen.

'Beschmierte Hauswände. Das war Gang und Gebe', erzählt Haider weiter. 1999 schrieb der Entertainer österreichische Fernsehgeschichte: Er war der erste Mensch, der in einer heimischen Hauptnachrichtensendung offen über seine Homosexualität sprach. Ein Schritt, der damals für enormes Aufsehen sorgte.

'Zuerst war ich der Traumschwiegersohn der Nation und auf einmal war ich schwul. Das war natürlich ein Aufschrei', erinnert sich Haider. Auch privat habe ihn das Outing schwer belastet. Vor allem das Gespräch mit seiner Mutter sei alles andere als einfach gewesen.

'Das war nicht lustig', gesteht der Moderator rückblickend. Im Podcast spricht Haider außerdem darüber, wie es sich anfühlte, jahrzehntelang eine Rolle zu spielen, die nicht seinem echten Ich entsprach. Laut Ankündigung erzählt er auch, welchen emotionalen Preis ihn sein öffentliches Leben gekostet hat und wie sehr ihn die letzten Jahre mit seiner Mutter geprägt haben





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