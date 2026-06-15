Die Schauspielerin Anne Schedeen, bekannt als Kate Tanner aus der Serie Alf, ist tot. Die Familie gab ihren Tod bekannt und würdigte sie als kreative, humorvolle Person mit einem glühenden Hass auf Trump.

Die Schauspielerin Anne Schedeen , die vor allem durch ihre Rolle als Kate Tanner in der beliebten US-Sitcom " Alf " einem Millionenpublikum bekannt wurde, ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Ihre Familie gab am Sonntag in einem Facebook-Posting bekannt: Mit schwerem Herzen müssen wir Ihnen mitteilen, dass Annie friedlich verstorben ist. Die Angehörigen beschrieben Schedeen als kreativen und humorvollen Menschen, der seine Familie, Freunde und Geschichten liebte. In einer weiteren Stellungnahme würdigten sie Schedeen als beeindruckende Persönlichkeit. Sie hinterlasse neben viel kreativer Energie und ihrem Humor auch einen glühenden Hass auf Trump.

Ihren größten Erfolg feierte Anne Schedeen zwischen 1986 und 1990 in der Serie Alf, wo sie in allen 103 Folgen die Mutter Kate Tanner spielte. An ihrer Seite standen unter anderem Max Wright, Andrea Elson und Benji Gregory. Die Serie handelt von einer Familie, die einen außerirdischen Roboter namens Alf bei sich aufnimmt. Schedeens Darstellung der fürsorglichen, aber manchmal überforderten Mutter wurde von Kritikern gelobt und machte sie zu einem festen Bestandteil der Popkultur der späten 1980er Jahre.

Nach dem Ende der Serie zog sich Schedeen weitgehend aus dem Rampenlicht zurück, blieb aber dem Schauspielberuf treu. Geboren wurde Schedeen am 8. Januar 1949 in Portland, Oregon. Ihr TV-Debüt gab sie 1974 in Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann.

Es folgten zahlreiche Serienauftritte, etwa in Get Christie Love! , Ein Sheriff in New York und Emergency! Sie spielte auch in Fernsehfilmen wie The Girl Who Spelled Freedom. In den 1990er Jahren war sie in Gastrollen in Serien wie Diagnose: Mord und Ein Hauch von Himmel zu sehen.

Trotz ihres Erfolgs blieb Schedeen bescheiden und konzentrierte sich auf ihre Familie und kreative Projekte. Ihre Familie bat darum, in dieser schweren Zeit die Privatsphäre zu respektieren. Anne Schedeen hinterlässt zwei Kinder und mehrere Enkelkinder. Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete sich schnell in den sozialen Medien, und viele Fans drückten ihre Trauer aus.

Ein Fan schrieb auf Twitter: Anne Schedeen war so eine warmherzige Schauspielerin. Sie hat meine Kindheit mit ihrer Rolle in Alf geprägt. Ruhe in Frieden. Andere erinnerten an ihren politischen Aktivismus: Sie hatte keine Angst, ihre Meinung zu sagen, besonders gegen Trump.

Das bewundere ich sehr. Anne Schedeen wird nicht nur als talentierte Schauspielerin in Erinnerung bleiben, sondern auch als mutige Frau, die für ihre Überzeugungen einstand. Ihre Karriere begann in den 1970er Jahren, als sie in verschiedenen Fernsehserien auftrat. Sie spielte oft starke, unabhängige Frauen, was zu ihrer Zeit ungewöhnlich war.

In den 1980er Jahren wurde sie durch Alf weltberühmt. Aber sie beschränkte sich nicht auf diese Rolle. Sie arbeitete auch am Theater und in kleinen Filmproduktionen. Ihre Leidenschaft galt dem Geschichtenerzählen, und sie ermutigte junge Schauspieler, ihren Träumen zu folgen.

In Interviews betonte sie immer die Bedeutung von Authentizität und harter Arbeit. In den letzten Jahren engagierte sie sich politisch und spendete für verschiedene wohltätige Zwecke. Ihr Vermächtnis lebt durch ihre Arbeit und die Erinnerungen ihrer Fans weiter. Anne Schedeen wird von ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Fans weltweit vermisst werden.

Sie war eine bemerkenswerte Frau, die mit ihrer Kunst und ihrer Persönlichkeit viele Menschen berührt hat. Ihr Leben war ein Beispiel dafür, wie man mit Integrität und Humor durch die Höhen und Tiefen des Lebens gehen kann. Möge sie in Frieden ruhen





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