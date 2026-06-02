Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open 2026

Alexander Zverev steht als letzter verbliebener Top-Starspieler in den Top-4 der French Open 2026. Der Deutsche entledigte sich im Viertelfinale des Spaniers Rafael Jódar und ist nun zwei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph seiner Karriere entfernt.

Alexander Zverev steht als letzter verbliebener Top-Starspieler in den Top-4 der French Open 2026 . Der Deutsche entledigte sich im Viertelfinale des Spaniers Rafael Jódar mit 7:6, 6:1 und 6:3.

Zverev ist damit nur noch zwei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph seiner Karriere entfernt. Für den Einzug in das Finale geht es nun gegen den Tschechen Jakub Mensik, der sich gegen den Brasilianer Joao Fonseca in drei Sätzen mit 6:4, 6:3 und 7:6(3) durchsetzte. Zverev hatte zu Beginn Probleme, aber dann nahm er das Heft in die Hand und spielte sich in Titelform.

Nach 2:25 Stunden war die Partie beendet und Zverev sparte wieder mit Jubel, den er sich für seinen ersten Grand-Slam-Triumph aufheben will. Schon zum fünften Mal befindet sich Zverev in Roland Garros in dieser Situation, von 2021 bis 2024 hatte er bereits Jahr für Jahr das Halbfinale des Pariser Major-Turniers erreicht.

Im Doppel lieferte der Wiener Neil Oberleitner eine starke Leistung an der Seite des Tschechen Petr Nouza, aber sie schieden gegen die italienische Nr-5-Paarung Simone Bolelli/Andrea Vavassori nach Auslassen von Matchbällen mit 7:6(7), 1:6, 6:7(12) aus. Der 26-jährige Oberleitner wird sich nach seinem bisher wohl größten Erfolg in der Doppel-Weltrangliste in die Top-50 verbessern





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