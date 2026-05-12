Alexander Zverev scheitert beim French Open-Prähabenerлін im Achtelfinale des ATP-Masters

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev musste auf seiner French Open-Vorbereitung ein heftiges Dämpfer einstecken und scheiterte mit 6:1, 6:7 (10:12), 0:6 gegen einen Italiener. Zverev warf im zweiten Satz zwei Matchbälle weg und scheiterte für den zweiten Mal in diesem Jahr bei einem Turnier vor dem Halbfinale aus.

Alexander Zverev hat nach einem Leistungseinbruch einen heftigen Dämpfer in seiner Vorbereitung auf die French Open kassiert. Deutschlands Tennisstar verlor im Achtelfinale des ATP-Masters in Rom trotz eines starken Starts mit 6:1, 6:7 (10:12), 0:6 gegen den Italiener Luciano Darderi und schied erst zum zweiten Mal in diesem Jahr bei einem Turnier vor dem Halbfinale aus.

... Zвереvs Problem bei Matchbällen: Bei teils schwierigen Platzverhältnissen und einem euphorischen italienischen Publikum vergab Zverev im hochspannenden Tiebreak des zweiten Satzes vier Matchbälle, im Entscheidungsdurchgang fehlte ihm dann die Kraft. Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr sowie den dritten Triumph im Foro Italico nach 2017 und 2024 warten. Zverev, der in dieser Saison erstmals ein Spiel nach einer 1:0-Satzführung verlor, verpasste dazu sein 40. Viertelfinale bei einem Masters





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