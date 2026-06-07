Alexander Zverev krönt sich zum French-Open-Sieger

Alexander Zverev hat bei den French Open 2024 seinen ersten Major-Titel gewonnen. Im Finale besiegte er Flavio Cobolli in fünf Sätzen.

Alexander Zverev hat bei den French Open 2024 seinen ersten Major-Titel gewonnen. Im Finale besiegte er den italienischen Überraschungsmann Flavio Cobolli mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 und 6:1 nach 4:15 Stunden.

Zverev, der zuvor alle drei Major-Endspiele verlor, in denen er stand, konnte seinen Traum vom Grand-Slam-Sieg endlich realisieren. 2020 verlor er das Finale der US Open gegen Dominic Thiem, obwohl er mit 2:0 in Sätzen führte. Auch bei den French Open 2024 lag er gegen Carlos Alcaraz mit 2:1 in Sätzen vorn, verlor aber noch die letzten beiden Durchgänge. Die Pleiten bei den Australian Open 2025 gegen Jannik Sinner in drei Sätzen schienen Zverevs Chancen auf einen Major-Titel zu vereiteln.

Doch am Sonntag war seine Chance auf den ersten Major-Sieg größer denn je, da die Dominatoren wie Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Novak Djokovic früh aus dem Turnier schieden





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