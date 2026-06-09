Alexander Schlager startet als Nummer eins in die Weltmeisterschaft

Alexander Schlager, der 30-jährige Torhüter des ÖFB-Teams, wird erstmals als Nummer eins in eine Weltmeisterschaft starten. In den vergangenen Jahren wechselten sich Schlager und Patrick Pentz immer wieder zwischen den Pfosten ab, doch bei der EURO 2024 stand Pentz im Tor, während Ralf Rangnick auf Schlager setzt. Schlager selbst blickt voller Vorfreude auf sein WM-Debüt und sieht sich auf die Unterstützung seiner Konkurrenten und des gesamten Nationalteams. Das Torhüter-Trio umfasst auch Florian Wiegele von Viktoria Pilsen, der größte Spieler des gesamten Turniers. Besonders abseits des Platzes verstehen sich die drei bestens.

Alexander Schlager , der 30-jährige Torhüter des ÖFB-Teams, wird erstmals als Nummer eins in eine Weltmeisterschaft starten. In den vergangenen Jahren wechselten sich Schlager und Patrick Pentz immer wieder zwischen den Pfosten ab, doch bei der EURO 2024 stand Pentz im Tor, während Ralf Rangnick auf Schlager setzt.

Schlager selbst blickt voller Vorfreude auf sein WM-Debüt und sieht sich auf die Unterstützung seiner Konkurrenten und des gesamten Nationalteams. Das Torhüter-Trio umfasst auch Florian Wiegele von Viktoria Pilsen, der größte Spieler des gesamten Turniers. Besonders abseits des Platzes verstehen sich die drei bestens. Schlager hat seine schwere Knieverletzung vor der EURO 2024 hart getroffen und hat gelernt, dass man Dinge überwinden kann.

Er will seine Chance nutzen und Österreich bei der Weltmeisterschaft bestmöglich vertreten





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