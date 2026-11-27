Kabarettist Alexander Paal muss seine dreijährige Haftstrafe bis zum 28. Dezember antreten. Die Frist endete verspätet aufgrund der Weihnachtsfeiertage. Details zum Verfahren und den Urteilen.

Der österreichische Kabarettist Alexander Paal muss seine dreijährige unbedingte Freiheitsstrafe bis zum 28. Dezember antreten. Diese Deadline wurde von Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Freitag bestätigt und entspricht den medialen Berichten über die Zustellung der schriftlichen Aufforderung am 25. November. Durch die Verschiebung der Frist um zwei Tage werden die gesetzlichen Feiertage am 25. und 26. Dezember berücksichtigt, was Paal bis zum 28. Dezember Zeit für die Inkraftnahme der Haftmaßnahme lässt.

Rechtliche Grundlage und Urteilsverkündung

Paal wurde im Oktober zu einer dreijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Verurteilung basiert auf dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen gemäß Paragraph 207 des Strafgesetzbuchs sowie dem Besitz von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial gemäß Paragraph 207a StGB. Alexander Paal akzeptierte das Urteil direkt nach der Verkündung. Ebenso verzichtete die Staatsanwaltschaft auf das Einlegen von Rechtsmitteln, wodurch das Urteil rechtskräftig wurde.

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Die Verteidigung durch Florian Höllwarth, der Paal mittlerweile nicht mehr vertritt, erklärte unmittelbar nach der Urteilsverkündung, dass der Mandant seine Strafe so schnell wie möglich antreten wolle. Ein Antrag auf Strafaufschub wurde von Höllwarth ausgeschlossen. Solche Aufschübe sind zwar gesetzlich aus gesundheitlichen Gründen, zur Vermeidung der wirtschaftlichen Existenzgefährdung oder aus familiären Gründen vorgesehen, wurden in diesem spezifischen Fall jedoch nicht beantragt.

Hausarrest und bedingte Entlassung unwahrscheinlich

Eine vorzeitige Freilassung unter Auflagen kommt für Alexander Paal in der aktuellen Phase kaum in Frage. Laut der gültigen Rechtslage muss er mindestens die Hälfte seiner Strafe verbüßen, bevor eine elektronisch überwachte Bewährung in Betracht gezogen werden kann. Diese Regel gilt streng, da bei Sexualstraftätern eine günstige Prognose bezüglich des weiteren delinquenten Verhaltens vorausgesetzt wird. Diese Prognose muss ein weiteres kriminelles Verhalten ausschließen.

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Für Ersttätern wie Paal, der bisher unbescholten war, ist eine bedingte Entlassung nach Verbüßung der Strafhälfte zwar gängige Praxis. Bei der Art der begangenen Delikte werden jedoch differenzierte Maßstäbe angelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein elektronisch überwachter Hausarrest oder eine bedingte Entlassung gewährt wird, hängt ausschließlich von der Einschätzung der Gefahr für die Öffentlichkeit ab. Eine positive Prognose ist die zentrale Hürde für diese Maßnahmen.

Hintergrund der Ermittlungen und Nebenurteile

Der Fall nahm am 15. September seinen Anfang, als Alexander Paal die Premiere seines Kabarettprogramms aus gesundheitlichen Gründen absagte. Am darauffolgenden Abend bestätigte der Künstler, dass Ermittlungsverfahren gegen ihn laufen. In einem Video entschuldigte er sich öffentlich und sagte: Ich hab Schande auf mich gebracht. Diese Aussage markierte den öffentlichen Beginn der Aufklärung des Vorfalls.

Neben Paal wurden auch zwei Frauen verurteilt, die Mutter und die Großmutter des missbrauchten Kindes. Ihnen wird schwere Erpressung vorgeworfen. Die Ermittlungen ergaben, dass sie Alexander Paal unter Druck setzten, um ihn zur Zahlung von insgesamt 159.000 Euro zu bewegen. Die Mutter erhielt eine zweijährige und neunmonatige unbedingte Freiheitsstrafe. Die Großmutter musste zwei Jahre und drei Monate unbewegt verbüßen.

Die klare Fristsetzung bis Ende Dezember markiert den Übergang von der Urteilsphase zur Vollstreckung. Alle rechtlichen Schritte zur Überprüfung oder Anfechtung der Strafe sind damit abgeschlossen. Die Öffentlichkeit und die betroffenen Parteien müssen nun mit der tatsächlichen Inhaftierung des Künstlers rechnen. Die gesellschaftlichen Folgen der Tat und die hohe Summe der Erpressung bleiben ein zentraler Aspekt der medialen Berichterstattung.