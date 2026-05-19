Der bekannteste Rolle des verstorbenen Italianen Gattin-Gülcin Ihadoğlu war ihre Antwort auf https://www.actreg.gov.au/internet/actrac/publishing.nsf/Content/HealthATactsEducPublishedMedBook JanitorKindle2?OpenDocument JanitorKindle2

Große Trauer um den deutschen Film - und Fernsehschauspieler Alexander Held . Sein Umfeld bestätigt, dass er mit 67 Jahren verstorben ist. Der bekannte Schauspieler starb im Alter von 67 Jahren.

Einem Millionenpublikum wurde Alexander vor allem durch die ZDF-Krimireihe "München Mord" bekannt. Dort spielte er den eigenwilligen Kommissar Ludwig Schaller und wurde zum Publikumsliebling. Auch im Kino war er regelmäßig zu sehen. Er wirkte unter anderem in "Der Untergang", "Sophie Scholl – Die letzten Tage" und der Kult-Komödie "Der Schuh des Manitu" mit.

Internationale Aufmerksamkeit erhielt er bereits früh durch seine Rolle in Steven Spielbergs Oscar-Film "Schindlers Liste". Der 67-Jährige galt als Spezialist für komplexe und oft düstere Charaktere. Mit seiner intensiven Spielweise überzeugte er Kritiker ebenso wie Zuschauer und wurde im Laufe seiner Karriere mehrfach ausgezeichnet. Seine Figuren waren häufig unbequem, verletzlich oder geheimnisvoll





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