Ein Kabarettabend über das Älterwerden mit viel Humor und Herzhaftem Lachen.

Am 3. Juli gastiert Alex Kristan mit seinem erfolgreichen Programm '50 Shades of Schmäh' im Schloss Kaps in Kitzbühel, um die Abschluss ihrer langen und beeindruckenden Österreich-Tournee .

Mit der 'Krone' können Sie live dabei sein und den Kabarettisten live erleben. Wenn das Knie knackt, die Lesebrille plötzlich überall liegt und 22 Uhr verdächtig spät wirkt, dann ist man möglicherweise angekommen im 'besten Alter'. Genau dort holt Kabarettist Alex Kristan sein Publikum mit seinem '50 Shades of Schmäh' ab. Mit 50 Jahren, wie meint Kristan anregend, sei 'erst das erste Lebensdrittel vorbei'.

Und weil der Tatendurst immer noch größer ist als der nächtliche Harndrang, schenkte sich der Kabarettist kurzerhand ein neues Soloprogramm. Zwischen schwindender Sehkraft und wachsendem Weitblick stellt sich dabei die große Frage: War früher wirklich alles besser - und wenn ja, warum eigentlich nicht? Naturgemäß dürfen auch Kristans legendäre alter Egos nicht fehlen.

Sie begleiten ihn auf seiner Reise durch das Abenteuer 50+ und liefern Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens - irgendwo zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden. '50 Shades of Schmäh' ist damit viel mehr als nur ein Kabarettabend: Es ist ein urkomischer Selbstversuch über das Älterwerden, bei dem am Ende vor allem eines bleibt - herzhaftes Lachen. Die Krone verlost für den Kabarettabend am 3. Juli im Schloss Kaps in Kitzbühel 5x2 Tickets.

Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alex Kristan Kabarett 50 Shades Of Schmäh Schloss Kaps Österreich-Tournee Verlosung Teilnahmeschluss Tickets Augenzwinkernd Schwindender Sehkraft Wachsendes Weitblick

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Horner ist nach Red-Bull-Aus wieder völlig freiIm Juli 2025 setzte Red Bull seinen langjährigen Teamchef Christian Horner endgültig vor die Tür. Knapp ein Jahr später ist er nun endgültig 'frei'.

Read more »

Handy-Trick: So findest du Zecken schnellHandy-Trick: Zecken schnell finden – Mit der Lupen-Funktion und Farbfilter am Smartphone Zecken im Fell oder auf Haut leichter entdecken.

Read more »

Signa: Jetzt steht Höhe der Forderungen festIm Insolvenzverfahren gegen die Laura Privatstiftung geht am Montag der erste wichtige Termin über die Bühne: Am Landesgericht Innsbruck findet die ...

Read more »

Unklare Fragen um den toten Wal vor der dänischen Insel Anholt trotz TransportaktionNach einer umstrittenen Transportaktion mit dem toten Wale am deutschen Küstengebiet, die am 2. Mai in die Nordssee gebracht wurde, bleiben weiterhin Fragen offen.

Read more »

Alex Smalley und Maverick McNealy führen US-Doppelführung beim PGA-ChampionshipAlex Smalley und Maverick McNealy sorgten mit jeweils 136 Schlägen vorerst für eine US-Doppelführung beim PGA-Championship in Newtown Square (Pennsylvania).

Read more »

Alex Marquez gewinnt Sprintrennen in BarcelonaDucati-Pilot Alex Marquez hat den MotoGP-Sprint im Rahmen des Grand Prix von Katalonien für sich entschieden. Der Katalane setzte sich am Samstag in ...

Read more »