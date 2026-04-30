Alex Karp und das politische Manifest von Palantir: KI-Waffen, Kulturhierarchie und Techno-Faschismus

Der CEO von Palantir, Alex Karp, hat mit einem politischen Manifest für Aufsehen gesorgt, in dem er zur Aufrüstung mit KI-Waffen aufruft und eine Hierarchie der Kulturen propagiert. Das 22-Punkte-Programm des Unternehmers und Philosophen wirft Fragen nach den wahren Zielen des Tech-Unternehmens auf, das eng mit dem Pentagon zusammenarbeitet und in Europa umstritten ist. Experten warnen vor einer politischen Agenda, die auf eine Tech-Elite als neue Regierungsform abzielt.

Alex Karp , der CEO des US-amerikanischen Sicherheitsunternehmens Palantir , hat mit einem politischen Manifest für Aufsehen gesorgt und Millionen von Klicks generiert. Der Unternehmer und Philosoph, der einst als Neomarxist an der Frankfurter Schule studierte und Schüler von Jürgen Habermas war, ruft in seinem 22-Punkte-Programm zur Aufrüstung mit KI-Waffen auf und spricht von einer Hierarchie der Kulturen.

Karp argumentiert, dass die USA eine moralische Verpflichtung haben, sich an der Verteidigung des Landes zu beteiligen, da das Silicon Valley seinen Aufstieg der amerikanischen Gesellschaft verdanke. Er betont, dass die Ära der KI-Waffen unaufhaltsam sei und die Frage nicht mehr sei, ob sie gebaut werden, sondern wer sie entwickeln werde. Palantir selbst ist bereits tief in die Entwicklung solcher Systeme involviert, wie das KI-Abwehrsystem Maven, das vom Pentagon für das US-Militär eingesetzt werden soll.

Das Unternehmen profitiert finanziell von dieser Entwicklung, da die Trump-Regierung Milliarden in autonome Waffensysteme investiert. Karp zeichnet in seinem Manifest düstere Bedrohungsszenarien und fordert den Ersatz von Soft Power durch Hard Power, was auch kommerzielle Interessen widerspiegelt, da das Pentagon zu den wichtigsten Kunden von Palantir gehört. Palantir ist nicht nur in den USA, sondern auch in Europa aktiv, wo Sicherheitskräfte in mehreren deutschen Bundesländern die Datenanalyse-Software Gotham nutzen.

In Großbritannien gibt es Proteste gegen die Zusammenarbeit der Regierung mit Palantir, da das Unternehmen Zugriff auf persönliche Daten von Bürgern hat. Das Manifest liest sich wie ein politisches Programm, in dem Karp unter anderem einen verpflichtenden Wehrdienst in den USA fordert und die Abrüstung Deutschlands und Japans nach dem Zweiten Weltkrieg kritisiert. Er wirft dem Westen vor, nationale Kulturen im Namen der Inklusion verschmäht zu haben. Palantir positioniert sich als Anti-Woke-Unternehmen.

Experten wie Mark Coeckelbergh, Professor für Philosophie und Medien-Technologie an der Universität Wien, sehen in Karps Manifest eine politische Agenda, die über den Verkauf von Technologie hinausgeht. Coeckelbergh bezeichnet die Botschaft als Techno-Faschismus, der eine neue Regierungsform anstrebt, in der eine Tech-Elite die Macht übernimmt und parlamentarische Demokratien als lästig und teuer abtut. Karps Vision einer von Ingenieuren, Datenanalysten und Tech-Milliardären geführten Gesellschaft erinnert an rassistische und faschistische Ideale





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