Alarmierender Gletscherschwund: 2025 fünf olympische Schwimmbecken Eis pro Sekunde verloren

Eine neue Studie zeigt, dass der jährliche Gletscherschwund im Jahr 2025 dramatisch zugenommen hat. Der Eisverlust entspricht dem Volumen von fünf olympischen Schwimmbecken, die jede Sekunde gefüllt werden. Die Entwicklung beschleunigt sich und bedroht Küstenregionen weltweit.

Der jährliche Gletscherschwund im Jahr 2025 war so enorm, dass das geschmolzene Eis ausreichen würde, um in jeder Sekunde des Jahres fünf olympische Schwimmbecken zu füllen.

Diese erschreckende Feststellung unterstreicht die dramatische Beschleunigung des Gletscherschwunds in den letzten Jahrzehnten. Zwischen 1976 und 1995 betrug der jährliche Massenverlust weniger als 100 Gigatonnen, während er seit 2016 auf durchschnittlich rund 390 Gigatonnen gestiegen ist. Die sechs Jahre mit dem größten Eisverlust wurden allesamt seit 2018 verzeichnet, was die alarmierende Entwicklung verdeutlicht. Diese Daten stammen von einer umfassenden Studie, die vom World Glacier Monitoring Service (WGMS) durchgeführt wurde.

Der Direktor des WGMS, Michael Zemp, veranschaulicht die Größenordnung des Problems eindrücklich: Der Eisverlust des Jahres 2025 entspricht dem Volumen von fünf olympischen Schwimmbecken, die jede Sekunde des gesamten Jahres gefüllt werden. Weltweit werden die Massenänderungen an rund 150 Gletschern direkt gemessen, um als Referenz für globale Klimamodelle zu dienen. Österreich spielt dabei eine bedeutende Rolle in der Forschung. Die GeoSphere Austria liefert wichtige Daten von vier Referenzgletschern in den Alpen, darunter die Pasterze.

Letzterer ist von besonderer Bedeutung, da in abgelegenen Regionen nur wenige regelmäßige Messungen durchgeführt werden. So werden in ganz Grönland nur fünf Gletscher beobachtet, während es in den Alpen mehr als 40 sind. Anton Neureiter, ein Gletscherexperte der GeoSphere Austria, erklärt das Skalenproblem der Gletscherschmelze: Während die Pasterze im Jahr 2025 über eineinhalb Meter an Eisdicke verlor, büßte der Freya-Gletscher in der kälteren Arktis nur etwa einen halben Meter ein. Entscheidend für den Meeresspiegel ist jedoch die Fläche der Gletscher.

Aufgrund ihrer enormen Ausdehnung transportieren die arktischen Gletscher trotz langsamerer Schmelzrate weitaus größere Wassermengen in die Ozeane als die kleineren alpinen Eisflächen. Im vergangenen Jahr war die flächenspezifische Schmelzrate in Westkanada und den USA, in Island sowie in Mitteleuropa am stärksten ausgeprägt. Die größten regionalen Beiträge zum globalen Massenverlust stammten jedoch aus den großflächig vergletscherten Gebieten Hochasiens, Alaskas und der russischen Arktis.

In der Klimaforschung wird eine Unterscheidung zwischen Gebirgsgletschern und den beiden massiven Eisschilden in Grönland und der Antarktis getroffen. Gebirgsgletscher werden als 'Frühwarnsysteme' betrachtet, da sie unmittelbar auf klimatische Veränderungen reagieren. Ihr verbleibendes Schmelzpotenzial liegt bei etwa 32 bis 41 Zentimetern Meeresspiegeläquivalent. Die Messung erfolgt in der Regel durch nationale Programme mit Expertenteams vor Ort.

Die Eisschilde Grönlands und der Antarktis hingegen werden als 'Schlafende Riesen' bezeichnet, die besser nicht geweckt werden sollten. Ihre Überwachung erfolgt primär durch internationale Satellitenmissionen und komplexe Modellierungen. Im Jahr 2025 haben die Eisschilde Grönlands und der Antarktis rund 250 Gigatonnen an Masse verloren. Die GeoSphere betont, dass der Trend hier, insbesondere in Grönland und der Westantarktis, deutlich ansteigt.

Ein vollständiges Abschmelzen dieser Eisschilde würde zu einem Meeresspiegelanstieg von über 65 Metern führen, was eine katastrophale Folge für alle Küstenregionen der Welt hätte. Die beschleunigte Gletscherschmelze ist ein deutliches Zeichen für die fortschreitende globale Erwärmung und erfordert dringende Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Die kontinuierliche Überwachung der Gletscher und Eisschilde ist entscheidend, um die Entwicklung besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen treffen zu können





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