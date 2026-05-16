Alarmierende Zunahme von E-Scooter-Unfällen in Österreich: Besonders junge Fahrer gefährdet

Neue Daten der Statistik Austria belegen einen massiven Anstieg an Verletzten im Zusammenhang mit E-Scootern, wobei vor allem die geringe Helmrate bei Kindern und Jugendlichen besorgt macht.

Die Straßenlandschaft in Österreich erlebt derzeit eine signifikante Veränderung durch die zunehmende Verbreitung von elektrischen Kleinfahrzeugen, doch dieser technologische Fortschritt bringt ernsthafte Risiken mit sich.

Aktuelle Daten der Statistik Austria zeichnen ein beunruhigendes Bild: Im Jahr 2025 verletzten sich insgesamt 2.597 Personen bei Unfällen mit E-Scootern im Straßenverkehr. Dieser Anstieg ist nicht nur eine statistische Randnotiz, sondern Teil eines größeren Trends, bei dem die Gesamtzahl der verkehrsbedingt Verletzten auf 47.041 Personen anstieg, was den höchsten Stand seit dem Jahr 2017 markiert. Besonders besorgniserregend ist dabei die Tatsache, dass E-Scooter und E-Bikes maßgeblich zu dieser negativen Entwicklung beigetragen haben.

Ein besonders kritischer Fokus liegt auf der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen. Im Jahr 2025 wurden mehr als 3.500 Kinder bei Straßenverkehrsunfällen verletzt, was einer Steigerung von 16 Prozent entspricht. Tragischerweise verloren acht Kinder ihr Leben. Es handelt sich hierbei um den höchsten Wert an verunglückten Kindern innerhalb der letzten 18 Jahre.

Während der Großteil dieser Kinder als Mitfahrer in Personenkraftwagen (31 Prozent) oder auf Fahrrädern (22 Prozent) verunglückte, macht der Anteil der E-Scooter-Unfälle mit 18 Prozent bereits einen erheblichen Teil aus. Die Daten verdeutlichen, dass die neue Mobilitätsform für die jüngsten Verkehrsteilnehmer oft eine Falle darstellt. Ein zentrales Problem bei diesen Unfällen ist die mangelnde Schutzausrüstung.

Die Statistik offenbart eine gefährliche Diskrepanz beim Tragen von Helmen: Während 59 Prozent der verunglückten Kinder, die mit einem herkömmlichen Fahrrad unterwegs waren, einen Helm trugen, lag dieser Wert bei den E-Scooter-Fahrern bei lediglich 18 Prozent. Diese eklatante Lücke im Kopfschutz führt dazu, dass Unfälle, die auf einem Fahrrad vielleicht glimpflich verlaufen wären, bei E-Scootern oft zu schweren Kopfverletzungen führen. Experten warnen eindringlich davor, dass die Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge oft unterschätzt wird und die entsprechende Sicherheitstechnik ignoriert wird.

Parallel zu den E-Scootern zeigt sich eine ähnlich dramatische Entwicklung bei den E-Bikes. Hier stieg die Zahl der Verletzten massiv um 17 Prozent an. Noch erschreckender ist die Entwicklung bei den Todesfällen im Radverkehr: Im Jahr 2025 kamen 65 Menschen ums Leben, was einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht, in dem es 32 Todesopfer gab. Auch bei den E-Scootern war die Bilanz mit sechs Todesfällen fatal.

Diese Zahlen unterstreichen die Notwendigkeit für eine umfassendere Aufklärung über die Gefahren im modernen Straßenverkehr, da die Geschwindigkeit der elektrischen Antriebe oft nicht mit der Fahrfertigkeit der Nutzer korreliert. Die Polizei berichtet zudem von einer Zunahme riskanter Verhaltensweisen und technischen Manipulationen. Häufig werden E-Scooter modifiziert, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, was die Kontrolle über das Fahrzeug erheblich erschwert.

Zudem werden die Fahrzeuge oft von Personen genutzt, die gesetzlich noch nicht dazu berechtigt sind. In Österreich ist die alleinige Nutzung von E-Scootern grundsätzlich erst ab einem Alter von zwölf Jahren gestattet, sofern kein entsprechender Fahrradausweis vorliegt. Viele Jugendliche unterschätzen jedoch den notwendigen Bremsweg und die Dynamik der Fahrzeuge, was in Kombination mit Ablenkungen im Straßenverkehr zu den häufig beschriebenen Unfallszenarien führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung von E-Scootern zwar die urbane Mobilität flexibler gestaltet hat, jedoch eine dringende pädagogische und regulatorische Antwort erfordert. Die Kombination aus hoher Geschwindigkeit, geringem Kopfschutz und einer jungen, oft unerfahrenen Nutzerbasis schafft ein Gefahrenpotenzial, das durch bloße Statistiken kaum greifbar ist.

Es bedarf verstärkter Aufklärungskampagnen in Schulen und Familien sowie einer strikteren Überwachung der gesetzlichen Altersgrenzen, um die Zahl der tragischen Unfälle in der Zukunft wieder zu senken und die Sicherheit auf Österreichs Straßen nachhaltig zu gewährleisten





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