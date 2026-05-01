Alarmierende Armutszahlen in Niederösterreich: 67.000 Menschen erheblich benachteiligt

Neue Zahlen zeigen, dass die Teuerung in Niederösterreich weiterhin viele Menschen belastet. 67.000 Menschen gelten als erheblich materiell und sozial benachteiligt, besonders betroffen sind Kinder und junge Menschen. Die Caritas fordert eine Reform der Sozialhilfe, die die Leistungen nicht reduziert.

Die Auswirkungen der Teuerung der letzten Jahre sind in Niederösterreich weiterhin spürbar und belasten viele Menschen finanziell. Aktuelle Zahlen zeigen ein alarmierendes Bild: Im Durchschnitt der letzten drei Jahre gilt eine beträchtliche Anzahl von 67.000 Menschen in Niederösterreich als erheblich materiell und sozial benachteiligt.

Dies entspricht etwa vier Prozent der Haushalte, die sich tatsächlich nur mit dem Nötigsten über Wasser halten können. Diese Situation verdeutlicht die anhaltende Notlage vieler Bürgerinnen und Bürger und die Notwendigkeit, wirksame Maßnahmen zur Armutsbekämpfung zu ergreifen. Die Caritas Niederösterreich beobachtet diese Entwicklung mit großer Sorge und bietet Unterstützung für Betroffene an. Die finanzielle Belastung durch steigende Lebenshaltungskosten, insbesondere Mieten, Energiepreise und die Kosten für den täglichen Grundbedarf, ist für viele Menschen kaum noch zu bewältigen.

Caritas-Armutsexpertin Tamara Majnek betont, dass die Belastung durch die vergangenen Jahre anhält und sich in der täglichen Arbeit der Caritas widerspiegelt. Besonders besorgniserregend ist die hohe Armutsgefährdung von Kindern und jungen Menschen. Rund 15 Prozent aller Kinder, Jugendlichen und abhängigen jungen Erwachsenen bis 24 Jahre in Niederösterreich sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Dies hat langfristige Folgen für ihre Entwicklung und ihre Zukunftschancen.

Die Caritas fordert daher verstärkte Investitionen in die Bildung und soziale Unterstützung junger Menschen, um ihnen eine Perspektive zu ermöglichen. Ein wesentlicher Faktor für die finanzielle Belastung vieler Haushalte sind die Wohnkosten. 35 Prozent der Niederösterreicher empfinden ihre Wohnkosten bereits jetzt als eine starke Belastung. Rund 57.000 Menschen geben sogar an, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Wohnkosten zu bezahlen. Die steigenden Mieten und die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum verschärfen die Situation zusätzlich.

Es gibt jedoch auch positive Entwicklungen. Die Verlängerung des Wohnschirms bis 2029 bietet eine gewisse Entlastung, da er seit 2023 auch bei Zahlungsrückständen bei den Energiekosten hilft. In Niederösterreich konnten durch den Wohnschirm bereits mehr als 3.500 Personen unterstützt werden. Parallel dazu wird über eine Reform der Sozialhilfe diskutiert.

Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl betont, dass die Sozialhilfe das letzte tragfähige Netz und die Absicherung für kranke, behinderte und langzeitarbeitslose Menschen, viele Familien und Alleinerziehende mit Kindern ist. Er weist darauf hin, dass mehr als ein Drittel der Bezieherinnen und Bezieher der Sozialhilfe unter 18 Jahren sind. Für die Caritas ist es daher von entscheidender Bedeutung, dass es bei der Reform der Sozialhilfe nicht zu einem Wettbewerb nach unten kommt und die Leistungen nicht gekürzt werden.

Vielmehr müssen die Leistungen der Sozialhilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten angepasst werden, um sicherzustellen, dass die Menschen, die auf sie angewiesen sind, ein menschenwürdiges Leben führen können. Die Caritas setzt sich weiterhin für eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft ein, in der alle Menschen die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Caritas Niederösterreich bietet weiterhin umfassende Beratungs- und Unterstützungsangebote für Menschen in Not an. Betroffene können sich jederzeit an die Caritas wenden, um Hilfe und Unterstützung zu erhalten





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