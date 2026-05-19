Alarm bei den Forstwirten in OÖ: Borkenkäfer breitet sich aus, besonders rasch in Bergland und Innviertel

Die anhaltende Trockenheit und der Mangel an Regen in Oberösterreichs Wäldern sorgen für Alarm bei den Forstwirten. Der Borkenkäfer breitet sich heuer besonders rasch aus, vor allem im Innviertel und im Bergland. Die aktuellen Bedingungen dem Schädling in die Hände spielen, da der Käfer liebt trockenes Wetter und kann sich besonders schnell vermehren. Das Landwirtschaftsministerium appelliert an Waldbesitzer, befallene Bäume rasch aus dem Wald zu entfernen, da solches Holz als Schadholz gilt und wirtschaftlich zum Problem werden kann.

Die anhaltende Trockenheit und der Mangel an Regen sorgen für Alarm bei den Forstwirte n in OÖ. Der Borkenkäfer breitet sich heuer besonders rasch aus, vor allem im Innviertel und im Bergland beobachten Forstwirte die Entwicklung mit Sorge.

Landesforstdirektor Gottfried Diwold erklärt, dass die aktuellen Bedingungen dem Schädling in die Hände spielen, da der Käfer liebt trockenes Wetter und kann sich besonders schnell vermehren. Zusätzlich machen umgestürzte Bäume nach vergangenen Stürmen Probleme, in dem sogenannten Bruchholz nistet sich der Borkenkäfer besonders gerne ein. Das Landwirtschaftsministerium appelliert an Waldbesitzer, befallene Bäume rasch aus dem Wald zu entfernen, da solches Holz als Schadholz gilt und wirtschaftlich zum Problem werden kann.

Wenn zu viel beschädigtes Holz gleichzeitig auf den Markt kommt, sinken die Preise





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