Alanis Morissette erklärt ihr Coming-out als Pansexuelle

Sängerin Alanis Morissette hat sich erstmals klar als pansexuell geoutet. Das Gespräch mit Feimster und Notaro löste Überraschung aus und berührt ihre lange Ehe.

Die kanadische Sängerin Alanis Morissette hat ihre sexuelle Identität öffentlich neu definiert und sich als pansexuell beschrieben. Dies geschah in einem Gespräch mit der Moderatorin Feimster, das zunächst entspannt wirkte, aber eine unerwartete Wendung nahm. Morissette bestätigte damit ihre Offenheit gegenüber Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht.

Überraschende Offenbarung im Interview

Das Gespräch zwischen Morissette und Feimster begann mit Fragen zu den berühmten Trennungsliedern der Künstlerin. Die Moderatorin wollte wissen, ob schlechte Erfahrungen mit Männern den Wunsch ausgelöst hätten, lieber Frauen zu begehren. Morissette antwortete direkt und sagte: Ich bin pansexuell, also ja. Sie fügte hinzu, dass sie alles mag. Diese Antwort überraschte die Gastgeberin, die das zunächst kaum glauben konnte.

Also read Demo vor Groß-Enzersdorfer Tiefkühlwerk: Die NÖN war dabei

Die Co-Moderatorin Tig Notaro hakte skeptisch nach, ob das ernst gemeint sei. Morissette bestätigte ihre Aussage ohne Zögern. Sie scherzte, dass sie solches für den Epilog aufhebt. Damit erklärte sie, warum sie die Nachricht erst am Ende der Sendung brachte.

Privates Leben und langjährige Ehe

Morissette ist seit 2010 mit dem US-Rapper Mario Treadway, bekannt als Souleye, verheiratet. Das Paar hat gemeinsam drei Kinder. Ihre neue Aussage über die Pansexualität bedeutet keine Veränderung in ihrer Ehe. Morissette betonte, dass ihre sexuelle Orientierung sich nicht auf ein bestimmtes Geschlecht beschränkt, aber ihre familiäre Situation unverändert bleibt.

Advertisement

Bereits 2008 sprach sie über die Erkundung ihrer Sexualität. Damals nannte sie diese Erfahrung einen schönen Teil ihrer persönlichen Entwicklung. In einem Interview mit dem LGBTQ-Magazin The Advocate gab sie erste Einblicke. Fans erinnern sich an eine Szene aus dem Jahr 2000 in der Serie Sex and the City.

Kulturelle Bedeutung und aktuelle Karriere

In der Serie küsste Morissette Sarah Jessica Parker. Sie verriet, dass sie die Idee für den Kuss selbst eingebracht hatte. Erst vor wenigen Wochen erinnerte sie sich in einem Podcast an diesen Moment. Die Geschichte ist ein Teil ihrer Fernsehgeschichte. Heute steht sie mitten in einer arbeitsreichen Phase.

Am 6. November veröffentlichte sie das Weihnachtsalbum Good Weather for Immaculate Conception. Gleichzeitig tritt sie in Los Angeles mit ihrer Konzertreihe Butterfly with a Machete auf. In dieser Show beschäftigt sie sich mit den Wechseljahren. Ihre Offenheit rundet ihr aktuelles Profil ab.