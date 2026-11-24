Während andere Skigebiete über 100 Euro verlangen, bietet Alain Bosco in Télégiettes kostenlose Lifte. Das Walliser Skigebiet wird durch Spenden und den Unternehmer selbst finanziert.

Im Schweizer Skigebiet Télégiettes im Kanton Wallis sind die Lifte für Wintersportler vollständig kostenlos. Dieser Kontrast zu anderen Destinationen ist bewusst gewollt. Während Tageskarten in vielen Skiregionen der Schweiz bereits Preise von über 70 Euro erreichen, übersteigt der Preis in Zermatt sogar die 100-Euro-Marke. Alain Bosco nutzt dieses Angebot, um ein einzigartiges Wintersport-Erlebnis zu bieten.

Historie und Wiederbelebung des Gebiets

Das kleine Skigebiet Télégiettes wurde bereits in den 1960er-Jahren als eines der ersten seines Landes eröffnet. Es erlebte in den 1970er- und 1980er-Jahren seine Blütezeit. Später verlor es zunehmend an Bedeutung. Schließlich wurde es geschlossen. Im Jahr 2004 entdeckte der Unternehmer Alain Bosco das stillgelegte Areal.

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Bosco sah Potenzial in der Region. Er eröffnete direkt neben den ehemaligen Pisten das Luxushotel Whitepod. Die kuppelförmigen Zimmer dieses Hotels erinnern an Iglus. Dieser Schritt markierte den Beginn einer neuen Ära für die Region. Die Infrastruktur wurde modernisiert und an die Bedürfnisse heutiger Gäste angepasst.

Finanzierung durch Spenden und Eigenmittel

Alain Bosco ließ die beiden Skilifte sanieren. Er machte sie für alle Wintersportler kostenlos zugänglich. Die Betriebskosten belaufen sich pro Saison auf rund 60.000 Schweizer Franken. Diese Summe deckt die notwendigen Wartungs- und Betriebsausgaben. Die Finanzierung erfolgt auf einer ungewöhnlichen Basis.

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Rund die Hälfte der Summe wird durch freiwillige Spenden der Besucher aufgebracht. Für den Rest kommt der Unternehmer Alain Bosco selbst auf. Dieses Modell erfordert das Engagement der Gäste. Es schafft jedoch auch eine enge Bindung zwischen dem Betreiber und den Besuchern.

Angebot für Ski und Wandersport

Das Skigebiet liegt auf einer Seehöhe zwischen 1300 und 1800 Metern. Zwei Schlepplifte erschließen eine blaue und eine rote Abfahrt. Insgesamt stehen acht Pistenkilometer zur Verfügung. Langläufern steht eine 20 Kilometer lange Loipe zur Verfügung. Für Schneeschuhwanderer gibt es zehn Kilometer an Wegen.

Zwischen den beiden Liftanlagen befindet sich mit der Auberge de Chindonne eine Skihütte. In diesem Lokal können Wintersportler einkehren. Wer dort am Abend ein Fondue genießt, kann anschließend bei Mondschein über die blaue Piste ins Tal abfahren. Dieses Angebot verbindet kulinarische Genüsse mit dem sportlichen Erlebnis im Schnee.

Betriebszeiten und Verfügbarkeit

Da Alain Bosco das Skigebiet mit Unterstützung einiger Freiwilliger betreibt, sind die Liftanlagen nur an ausgewählten Tagen in Betrieb. Bei ausreichender Schneelage ist Télégiettes im Dezember und im Jänner jeweils an den ersten beiden Wochenenden des Monats von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Diese Zeiten sind festgelegt.

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Abhängig von der Nachfrage und den Witterungsverhältnissen nimmt Bosco die Lifte auch über Weihnachten sowie im Februar in Betrieb. Die Verfügbarkeit ist somit nicht garantiert. Aktuelle Informationen zu den Betriebszeiten finden sich auf der Homepage sowie auf dem Instagram-Kanal des Skigebiets. Gäste sollten sich vorher informieren.