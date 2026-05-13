AKV-Unternehmensbankruops: Geschenke für Mitarbeiter und Kunden verkaufen – in Form von Gutscheinen oder Geschenkboxen

Das Geschäftsmodell des Unternehmens umfasst die Verkäufe von Geschenken für Mitarbeiter und Kunden in Form von Gutscheinen oder Geschenkboxen. Der Hauptverkaufstag ist Weihnachten, während der Großteil des Umsatzes im vierten Quartal erzielt wird. Derzeit läuft ein Konkursverfahren, in dem vier Mitarbeiter und 283 Gläubiger betroffen sind. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf circa 1,7 Millionen Euro. Die wirtschaftliche Zurückhaltung aufgrund des Iran-Krieges und der "Inflationsschub" aufgrund der gestiegenen Energiepreise führen zu einer "großen Zurückhaltung der möglichen Kunden" und zu einer "Verschiebung oder Absage von Geschenkentscheidungen und zu einer deutlichen Kürzung der Budgets pro Beschenkten", wie der Kreditorenverband mitteilt. Derzeit sind keine Sanierungs- oder Zahlungspläne eingegangen, wie die Schulden zu bekämpfen sind. Ob solche Pläne bereits vorliegen, kann derzeit nicht gesagt werden und wird im Zuge des Verfahrens geklärt.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens: Geschenke für Mitarbeiter und Kunden verkaufen – in Form von Gutscheine n oder Geschenkboxen. Der zentrale Geschenkanlass ist Weihnachten, weswegen der meiste Umsatz im vierten Quartal gemacht wird.

Von dem Konkursverfahren seien vier Dienstnehmer und 283 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut eigenen Angaben des Unternehmens auf circa 1,7 Millionen Euro. Die verschärfte zurückhaltende Stimmung in der Wirtschaft wegen des Iran-Krieges und der "Inflationsschub" wegen der angestiegenen Energiepreise führen zu einer "großen Zurückhaltung der möglichen Kunden" und "einer Verschiebung oder Absage von Geschenkentscheidungen und zu einer deutlichen Kürzung der Budgets pro Beschenkten", schreibt der Kreditorenverband.

Derzeit seien noch keine Sanierungs- oder Zahlungspläne eingegangen, wie die Schulden entgegengewirkt werden sollen. Ob solche geplant sind, kann im Moment noch nicht gesagt werden und wird im Zuge des Verfahrens geklärt. Die Anmeldefrist für Forderungen läuft noch bis zum 9. Juli





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