Aktuelle Titel und Siege - Diese Österreicher Poker-Profi hat wieder einmal gewonnen!

Mario Mosböck, ein ehemaliger Spieler von St. Pölten und international erfolgreicher Pokerspieler, hat erneut einen sehr erfolgreichen Turniergewinn erzielt. Der Niederösterreicher gewann das höchste Hauptturnier der prestigeträchtigen High-Roller-Serie Triton und kassierte für seinen Triumph fast 800.000 Euro Preisgeld.

Mario Mosböck hat erneut abgekassiert! Der Österreicher Poker spieler gewann in Montenegro und holte fast 800.000 Euro Preisgeld. Mosböck wurde bereits vierter Triton -Titelholder und zählt jetzt zu den erfolgreichsten Spielern der High-Roller-Serie.

Seine Karriere am Fussballplatz blieb aus, dafür startete er an dem Poker-Tisch voll durch. Er gewann bereits über 20 Millionen Euro und ist auch Mitglied der bekannten Pokerschule`Pokercode` und Mitbegründer der Plattform`Coinpoker`. Zusätzlich mischen auch die deutschen Poker-Profis in Montenegro kräftig mit. Leonard Maue und Fedor Holz lagen nach einem Tag im Führungsziel bei dem Mystery-Bounty-Turnier im Wert von 40.000 Dollar.

Der Blick der Poker-Elite richtet sich bereits auf Las Vegas, wo in elf Tagen die legendäre World Series of Poker mit insgesamt 100 Turnieren startet. Das große Highlight ist das 10.000-Dollar Main Event mit über zehn Millionen Dollar für den Sieger





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