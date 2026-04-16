Aktivpension in Österreich: ÖAAB Vorarlberg begrüßt steuerliche Anreize für längeres Arbeiten

Die Bundesregierung hat sich auf die Einführung einer Aktivpension geeinigt, die ab 2027 Personen, die über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus erwerbstätig bleiben, steuerlich entlasten soll. Der ÖAAB Vorarlberg lobt diese Maßnahme als wichtigen Schritt zur Attraktivitätssteigerung des längeren Arbeitens und zur Anerkennung des Beitrags älterer Arbeitnehmer.

Die Bundesregierung hat mit der Einführung der sogenannten Aktivpension einen bedeutenden Schritt zur Förderung des längeren Erwerbslebens unternommen. Diese Neuregelung, die ab dem 1. Jänner 2027 in Kraft treten soll, zielt darauf ab, Personen, die über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus arbeiten möchten, finanziell besserzustellen und zu entlasten.

Der Österreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB) Vorarlberg begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich und sieht darin eine wichtige Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität des Weiterarbeitens. Die Teilorganisation der ÖVP betont, dass mit der Aktivpension ein klares Signal an all jene gesendet wird, die auch im fortgeschrittenen Alter Verantwortung übernehmen, ihre wertvolle Erfahrung einbringen und weiterhin Leistung erbringen wollen. Konkret sieht die geplante Aktivpension mehrere finanzielle Anreize vor. Personen, die sich entscheiden, über das Regelpensionsalter hinaus erwerbstätig zu bleiben, sollen künftig von einem steuerlichen Freibetrag von bis zu 15.000 Euro pro Jahr profitieren. Darüber hinaus wird der Dienstnehmerbeitrag zur Pensionsversicherung in Höhe von 10,25 Prozent wegfallen, was eine spürbare finanzielle Entlastung bedeutet. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Pakets, das auch die Bereitstellung von 100 Millionen Euro für Maßnahmen zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorsieht. ÖAAB-Landesobfrau Veronika Marte hebt hervor, dass es nur fair sei, wenn dieses Engagement finanziell anerkannt und belohnt werde. Sie betont, dass niemand, der länger arbeiten möchte, bestraft, sondern stattdessen entlastet und wertgeschätzt werden müsse. Angesichts des fortschreitenden demografischen Wandels und des damit einhergehenden Bedarfs an qualifizierten Arbeitskräften sei es unerlässlich, "leistungsfreundliche Antworten" zu finden, und die Aktivpension sei ein solcher Ansatz, der gezielt diejenigen unterstütze, die ihren Beitrag zum Arbeitsmarkt über das reguläre Rentenalter hinaus leisten möchten oder ihren Pensionsantritt bewusst hinausschieben. Auch die Landtagsabgeordnete Karin Feurstein-Pichler unterstreicht die arbeitsmarktpolitische Relevanz der Aktivpension. Sie hebt das enorme Wissen, die Erfahrung und die Verlässlichkeit hervor, die viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitbringen. Es sei richtig und notwendig, dieses wertvolle Potenzial länger im Arbeitsmarkt zu halten. Die Aktivpension schaffe hierfür endlich bessere Rahmenbedingungen, um dieses Ziel zu erreichen. Aus Sicht des ÖAAB kann die Maßnahme zudem einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten, indem sie sicherstellt, dass Menschen, die länger arbeiten wollen, nicht durch hohe Abgaben abgeschreckt werden. Der geplante Freibetrag richtet sich laut ÖAAB sowohl an Personen, die zusätzlich zu ihrer Alterspension weiterarbeiten, als auch an jene, die ihren Pensionsantritt bewusst verschieben. Insgesamt wird die Aktivpension vom ÖAAB als ein "wichtiger wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Impuls" gewertet, der positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Beschäftigungssituation haben wird, indem er das Potenzial älterer Arbeitnehmer besser nutzt und honoriert





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