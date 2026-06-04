Das Aktions­theaterensemble präsentiert eine neue Produktion, in der künstliche Intelligenz, provokante Tanzszenen und das Unperfekte des Menschen im Mittelpunkt stehen. Regisseur Martin Gruber verbindet kritische KI‑Diskurse mit absurden Alltagsmomenten, um das Publikum zu einer tiefen Reflexion über Fehlbarkeit und digitale Grenzen zu bewegen.

Ein neues Stück des Aktions­theater‑Ensembles startet mit einem ungewöhnlichen Frühstück: Der Schauspieler Andreas Jähnert wandte sich an eine künstliche Intelligenz und bat sie, das mögliche Szenario einer Produktion zu skizzieren, in der das Ensemble selbst das Thema KI behandelt.

Die Antwort der Maschine fiel nicht überraschend aus - sie bezeichnete das Ergebnis als superkritisch und gleichzeitig als potenziell erfolgreich. Damit stellte die Truppe, die seit über drei Jahrzehnten die politische Gegenwart mit persönlicher Schärfe und aggressiver Angriffslust kommentiert, eine neue Herausforderung an sich. Unter der Regie von Martin Gruber entsteht die neue Inszenierung, die trotz der dominierenden KI‑Terminologie eine Reihe von Elementen integriert, die das Publikum sowohl verwirren als auch fesseln.

Rasante Tanzsequenzen, pulsierende Beats von Andreas Dauböck und Jean‑Philipp Oliver Viol sowie unerwartete Schreiduellen, die sich nur halb ausgearbeitet anfühlen, bilden das Rückgrat der Vorstellung. Die Handlung ist bewusst spärlich gehalten, die Geschlechterrollen wirken bewusst altmodisch, um einerseits die Diskrepanz zwischen traditioneller Struktur und moderner Technologie zu verdeutlichen und andererseits die Möglichkeit neuer Identitäten zu eröffnen.

Thomas Kolle tritt als Neo‑Entspannungscoach auf, der der schwangeren Isabella Jeschke - einer völlig analogen Figur, die sich keine finanzielle Absicherung für ihr Kind leisten kann - beistehen soll. Jeschke frisst demonstrativ Gurken, Popcorn und sogar Sprühschlagobers, sitzt in einem alten Klokübel und vertieft sich in eine Dokumentation über Melania, was die absurde Mischung aus Alltag und Mediensucht unterstreicht.

Parallel dazu inszeniert Benjamin Vanyek ein provokatives Crowdfunding‑Projekt: In einem Paillettenmantel dreht er ein minimalistisches Video, in dem er einen String‑Tanga trägt, um auf die Kommerzialisierung von Kunst und Körperlichkeit aufmerksam zu machen. Währenddessen bleibt die Figur der Kirstin Schwab - dargestellt als egomane Beobachterin - außen vor und liefert monotone Witze über Zahnstocher im Wald, wodurch sie die Absurdität des Gesamtkonzepts weiter betont.

Die zentrale Botschaft des Stücks lautet, dass das Unperfekte, das Störrische und das fehlerhafte Wesen des Menschen das eigentliche Fundament unserer Existenz bildet. Doch diese Erkenntnis allein reicht nicht aus, um einen gelungenen Theaterabend zu garantieren; das Stück verlangt vom Publikum eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Fehlbarkeit und den Grenzen digitaler Intelligenz.

Durch diese Mischung aus kritischer Reflexion, experimenteller Ästhetik und humorvoller Selbstironie eröffnet das Ensemble neue Wege, die Beziehung zwischen Mensch und Maschine zu hinterfragen und zugleich das traditionelle Theatererlebnis neu zu definieren





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