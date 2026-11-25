Die Niederösterreichische Ärztekammer lehnt die aktuellen Gesetzentwürfe ab und warnt vor Einschränkungen der ärztlichen Kompetenz. Die Reform müsse grundlegend überarbeitet werden.

Die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich (ÄKNÖ) hat während ihrer jüngsten Vollversammlung eine scharfe Resolution zur geplanten Gesundheitsreform verabschiedet und damit eine öffentliche Debatte über die Richtung der aktuellen politischen Maßnahmen angestoßen. Die Kammer stellt klar, dass es bei dieser Diskussion nicht um die Interessen einzelner Ärztegruppen oder spezifischer Institutionen geht, sondern vielmehr um die langfristige Zukunft des öffentlichen Gesundheitswesens und damit um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Dieser fundamentale Ansatz unterstreicht die Dringlichkeit, die vorgeschlagenen Maßnahmen aus der Perspektive der allgemeinen Wohlfahrt und nicht nur aus betriebswirtschaftlichen oder administrativen Gesichtspunkten zu betrachten.

Kritik an aktuellen Gesetzesentwürfen

In ihrem offiziellen Standpunkt erklärt die ÄKNÖ, dass die vorliegenden Gesetzesentwürfe einer grundlegenden und umfassenden Überarbeitung bedürfen, um den Anforderungen eines modernen und funktionierenden Gesundheitssystems gerecht zu werden. Die niederösterreichische Ärzteschaft bekennt sich zwar eindeutig zur Notwendigkeit der Weiterentwicklung und zur nachhaltigen Sicherung des öffentlichen Gesundheitswesens, verbindet diese Zustimmung jedoch mit deutlicher und fundamentaler Kritik an der aktuellen Ausgestaltung der vorgeschlagenen Regeln. Aus der Perspektive der Kammer besteht die dringende Gefahr, dass die geplanten Änderungen bewährte Versorgungsstrukturen, die sich über lange Zeit als effektiv erwiesen haben, nachhaltig schwächen könnten. Zudem wird befürchtet, dass die neuen Vorschriften die ärztlichen Handlungsspielräume unzulässig und zu stark einschränken würden, was die Flexibilität bei der Behandlung von Patienten beeinträchtigen könnte.

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Verteidigung der ärztlichen Kernkompetenz

Ein zentrales Argument der ÄKNÖ in dieser Debatte ist die Unverzichtbarkeit der ärztlichen Expertise, da die ärztliche Kernkompetenz als nicht übertragbar auf andere Berufsgruppen oder Verwaltungsebenen definiert wird. Unabhängige und frei von externen Zwängen getroffene medizinische Entscheidungen werden von der Kammer als eine wesentliche und unabdingbare Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige und sichere Patientenversorgung angesehen. Diese Position betont, dass medizinische Urteilsfähigkeit und klinische Erfahrung nicht einfach durch standardisierte bürokratische Prozesse ersetzt werden können. Die Sorge der Kammer gilt daher insbesondere dem Schutz der autonomen Entscheidungsgewalt der behandelnden Ärzte, um sicherzustellen, dass jedes medizinische Handeln stets im besten Interesse des Patienten und basierend auf dem individuellen Krankheitsbild erfolgt, statt von starren politischen Vorgaben geleitet zu sein.

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Implications für die Patientenversorgung

Die Resolution der ÄKNÖ weist darauf hin, dass eine mangelhafte Reform der Gesundheitsgesetze direkte negative Auswirkungen auf die Qualität der Behandlung haben kann, da die Verbindung zwischen unabhängiger klinischer Urteilskraft und Patientensicherheit nicht genug gewürdigt wird. Wenn ärztliche Handlungsspielräume reduziert werden, riskiert das System, dass individuelle patientenspezifische Nuancen in den Hintergrund treten und durch generische Protokolle ersetzt werden, was die Effektivität der Therapie mindern könnte. Die Kammer warnt davor, dass die Schwächung etablierter Versorgungsstrukturen zu Engpässen führen kann, wenn neue Strukturen noch nicht ausgereift oder in der Praxis erprobt sind. Dies könnte letztlich die Wartezzeiten verlängern und die Verfügbarkeit spezialisierter Behandlungen für die Bevölkerung einschränken.

Weiterer Verlauf und Forderungen der Kammer

Mit der Verabschiedung der Resolution fordert die Ärztekammer Niederösterreich nun eine konstruktive und ernsthafte Auseinandersetzung mit den Kritikpunkten seitens der Gesetzgeber und der betroffenen Ministerien. Die Kammer erwartet, dass die vorgeschlagenen Entwürfe so angepasst werden, dass die medizinische Integrität und die Sicherheit der Patienten in den Mittelpunkt gestellt werden, anstatt administrative Effizienzsteigerungen vorrangig zu verfolgen. Es bleibt abzuwarten, wie die politische Ebene auf diese deutlichen Signale aus der Ärzteschaft reagieren wird, da eine fundierte und breit abgestützte Gesundheitsreform nur durch den Einbezug derjenigen Fachleute gelingen kann, die täglich mit der Versorgung der Patienten betraut sind. Die Zukunft des öffentlichen Gesundheitswesens hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, die Balance zwischen notwendiger Reform und dem Erhalt der bewährten, kompetenten medizinischen Praxis zu finden.