Akku‑Rasenmäher im Test: Stihl RMA 443 VC führt, Gardena enttäuscht - AK gibt Kaufempfehlungen für die Gartensaison

Die Arbeiterkammer Oberösterreich präsentiert die Ergebnisse eines Tests von zehn akkubetriebenen Rasenmähern. Der Stihl RMA 443 VC überzeugt mit langer Laufzeit und zweifacher Akku‑Option, während Gardena PowerMax zu schwach bei nassem Gras ist. Tipps zum Kauf und zur Nutzung von Akkus runden den Bericht ab.

Frühlingszeit ist Gartenzeit - und das gilt besonders jetzt, wo die sommerliche Hitze bereits die ersten Rasenflächen austrocknen lässt. Besitzer von Grünflächen stehen vor der Herausforderung, das Gras regelmäßig zu gießen, zu schneiden und zu mähen, um ein gepflegtes Erscheinungsbild zu bewahren.

In diesem Kontext hat die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) einen aktuellen Testbericht zu akkubetriebenen Rasenmähern veröffentlicht, um Verbraucherinnen und Verbrauchern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Der Test beruht auf einem Qualitätsvergleich, den das schweizerische Fachmagazin Saldo durchgeführt hat. Dabei wurden zehn Modelle unter realen Bedingungen geprüft und anhand mehrerer zentraler Kriterien bewertet: Schnittqualität bei trockenem und feuchtem Rasen, Akkukapazität, Handhabung und Geräuschpegel. Ziel war es, herauszufinden, welche Geräte sowohl im privaten Garten als auch bei professionellen Einsätzen überzeugende Leistungen erbringen.

Als klarer Testsieger hervorgetreten ist der RMA 443 VC von Stihl. Der Rasenmäher überzeugte durch seine Fähigkeit, sowohl hohes als auch nasses Gras ohne Leistungsverlust zu bewältigen. Mit einem voll geladenen Akku erreichte er eine Laufzeit von 31 Minuten, was für mittelgroße Gartenflächen ausreicht. Ein besonderes Highlight des Geräts ist die Möglichkeit, zwei Akkus gleichzeitig zu verwenden, wodurch die Einsatzzeit weiter verlängert werden kann - ein klarer Vorteil für größere Rasenflächen.

Trotz seiner Stärken gab es einige kritische Anmerkungen: Die Handhabung entlang von Zäunen wurde als etwas umständlich empfunden, weil das Gerät auf schmalen Wegen weniger wendig ist. Der Endpreis in Österreich liegt bei 701,63 Euro, was das Modell zwar im oberen Preissegment positioniert, dafür aber durch die leistungsstarken Eigenschaften gerechtfertigt ist. Auf dem zweiten Platz landete ein weiteres Modell, das im Test mit einer Gesamtbewertung von "gut" abschloss.

Es zeichnet sich durch ergonomische Griffe, eine ausgewogene Balance und eine besonders schnelle Ladezeit von nur 35 Minuten aus. Die maximale Einsatzdauer beträgt jedoch lediglich 17 Minuten, was die Einsatzmöglichkeiten auf kleinere Flächen einschränkt. Das Gerät kostet 749,99 Euro und wird vor allem von Nutzern empfohlen, die Wert auf Komfort und kurze Ladezeiten legen. Ein weiteres getestetes Gerät ist der Gardena PowerMax 37/36 V P4A, der für 329,95 Euro angeboten wird.

In unserem Test schnitt er bei feuchtem Untergrund und auf Blumenwiesen deutlich schlechter ab, weshalb er die Bewertung "ungenügend" erhielt. Die Leistung ließ bei nassem Gras rapide nach, sodass der Einsatz in solchen Bedingungen nicht empfohlen wird. Konsumenten sollten daher nach einer Alternative suchen, die stabilere Ergebnisse liefert. Die Arbeiterkammer gibt darüber hinaus wichtige Kaufempfehlungen: Vor dem Kauf sollte genau geprüft werden, ob Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten sind, da manche Modelle zwei Akkus für den Betrieb benötigen.

Außerdem ist es sinnvoll zu prüfen, ob die Akkus des jeweiligen Geräts auch für weitere Gartengeräte des gleichen Herstellers verwendet werden können, was langfristig Kosten spart und die Flexibilität erhöht. Wer also im Frühling den Rasenpflege‑Alltag meistern will, sollte die Testergebnisse der AK sowie die spezifischen Anforderungen des eigenen Gartens genau abwägen, um das passende akkubetriebene Gerät zu finden





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