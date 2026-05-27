AK-Preismonitor: Österreich zahlt bis zu 84 Prozent mehr für Markenlebensmittel

Ein Preisvergleich der Arbeiterkammer zeigt, dass 81 Prozent der untersuchten Markenlebensmittel in Österreich teurer sind als in Deutschland - mit Aufschlägen von bis zu 84 Prozent.

Ein aktueller Preismonitor der Arbeiterkammer (AK) zeigt, dass Einkaufen in Österreich im Durchschnitt rund 26 Prozent teurer ist als in Deutschland . Bei einzelnen Markenprodukten beträgt der Aufschlag sogar fast das Doppelte.

Die AK hat Anfang Mai 69 identische Markenlebensmittel in vier Online-Supermärkten in Österreich (Billa und Interspar) und Deutschland (Rewe und Globus) verglichen. Das Ergebnis: 56 der 69 Produkte (81 Prozent) sind in Österreich teurer, nur sieben (zehn Prozent) sind günstiger, und sechs (neun Prozent) kosten gleich viel. Besonders krass sind die Unterschiede bei Kaffeepads der Marke Lavazza (18 Stück): In Österreich kosten sie 5,49 Euro, in Deutschland nur 2,99 Euro - ein Aufschlag von 84 Prozent.

Auch Calippo Cola Eis von Eskimo (525 ml) ist mit 6,79 Euro in Österreich um 70 Prozent teurer als in Deutschland (3,99 Euro). Steinofen Pizza Salami von Wagner (320 g) kostet hierzulande 3,99 Euro, jenseits der Grenze nur 2,63 Euro - ein Plus von 52 Prozent. Linsen der Marke Bonduelle (400 g) schlagen mit 2,19 Euro zu Buche, in Deutschland mit 1,45 Euro, also 51 Prozent mehr. Die AK betont, dass diese Preisunterschiede nicht mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen zu erklären sind.

Selbst wenn man die Umsatzsteuer herausrechnet, sind idente Markenlebensmittel in Österreich im Durchschnitt rund 22 Prozent teurer. Die Preise wurden inklusive Mehrwertsteuer erhoben (Österreich 10 bzw. 20 Prozent; Deutschland 7 bzw. 19 Prozent). Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten-Vorteilspreise oder Mengenrabatte. Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Konsument:innenpolitik, kritisiert die Praxis scharf: "Die AK Preisvergleiche zeigen regelmäßig einen Österreich-Aufschlag.

Diese Praxis gehört abgestellt - dafür setzt sich die AK schon seit langem vehement ein - auch auf EU-Ebene.

" Sie begrüßt, dass sowohl im österreichischen Regierungsprogramm als auch in der EU-Binnenmarktstrategie ein Bekenntnis zur Abschaffung dieses Aufschlags enthalten ist. Die Gründe für die Preisunterschiede sind vielfältig. Oft wird die geringere Marktgröße Österreichs, höhere Logistikkosten oder eine geringere Wettbewerbsintensität genannt. Die AK fordert jedoch mehr Transparenz und faire Preise für die Konsumenten.

Die aktuellen Daten zeigen, dass es nicht nur bei einzelnen Produkten, sondern flächendeckend zu teils eklatanten Unterschieden kommt. Verbraucher in Österreich zählen im EU-Vergleich zu den am stärksten belasteten, was Lebensmittelpreise betrifft. Die AK wird weiterhin Druck machen, um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Die Politik ist nun gefordert, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit die Menschen in Österreich nicht länger benachteiligt werden.

Der vollständige AK-Preismonitor ist auf der Website der Arbeiterkammer abrufbar und bietet eine detaillierte Aufschlüsselung aller 69 verglichenen Produkte





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