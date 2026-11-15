AK-NÖ fordert Politikintervention gegen Jobschwund und Energiekrise

AK-Chef Wieser warnt vor Zukunftsangst in NÖ: Forderungen nach Sozialplan für Ardo-Mitarbeiter und staatlicher Eingriff bei steigenden Heiz- und Energiepreisen.

Die wirtschaftliche Unsicherheit in Niederösterreich nimmt zu, während gleichzeitig die Lebenshaltungskosten für viele Haushalte explodieren. In diesem angespannten Klima meldet sich Heinz Wieser, der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, mit drastischen Warnungen zu Wort. Er sieht eine wachsende Zukunftsangst in der Bevölkerung und fordert von der Politik dringend ein klares Machtwort. Die combining Faktoren von drohenden Arbeitsplatzverlusten und explodierenden Heizkosten belasten die Bevölkerung massiv.

Krisensituation am Ardo-Standort Groß-Enzersdorf

Ein zentraler Auslöser für die aktuellen Forderungen der Arbeiterkammer ist die anstehende Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf. Die Unsicherheit unter den Beschäftigten ist hoch, da bis heute keine Einigung über die Zukunft der Arbeitsplätze vorliegt. Am Montag haben Arbeitnehmer gemeinsam mit Gewerkschaften und dem Betriebsrat vor dem Standort protestiert, um ihre Interessen zu vertreten. Während für betroffene Bauernfamilien im Marchfeld bereits eine Lösung gefunden wurde, fehlt diese für die Mitarbeiter des Lebensmittelkonzerns noch vollständig. Wieser insistiert darauf, dass ein verbindlicher Sozialplan unverzüglich erstellt werden muss, um die Interessen der Belegschaft zu schützen.

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Schiedsrichterrolle der Preiskommission bei Energien

Parallel zu den industriellen Problemen sieht Wieser bei den Energiepreisen dringenden Handlungsbedarf. Er verweist darauf, dass die Preiskommission ihre gesetzlichen Möglichkeiten nutzen muss, um überhöhte Gewinnmargen bei Benzin, Diesel und Heizöl zu begrenzen. Als konkrete Maßnahmen schlägt der AK-Chef befristete Höchstpreise oder strenge Obergrenzen für die Gewinnspannen der Anbieter vor. Diese Eingriffe seien notwendig, um Verbraucher vor unzumutbaren Kostensteigerungen zu bewahren. Besonders kritisch sieht er die Situation bei Pellets und Fernwärme, wo staatliche Interventionen als sinnvoll erachtet werden.

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Monopolstrukturen behindern Verbraucherschutz

Bei der Fernwärmeversorgung bestehen für Kunden oft keine Alternativen, da sie an einen bestimmten Anbieter gebunden sind. Dies verhindert einen freien Wettbewerb und schränkt die Möglichkeit zur Preisanpassung durch den Verbraucher ein. Wieser argumentiert, dass genau diese Abhängigkeit staatliche Eingriffsmöglichkeiten erforderlich macht, um faire Preise sicherzustellen. Die mangelnde Wechselmöglichkeit wird als strukturelles Problem identifiziert, das über den Marktmechanismus allein nicht gelöst werden kann. Der Verweis auf diese Marktineffizienz unterstreicht die Notwendigkeit regulatorischer Korrekturen.

Ausblick: Strategien für europäische Energiesicherheit

Um die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten, bereitet die Arbeiterkammer Niederösterreich weitere Schritte vor. Im kommenden Jänner plant sie die Präsentation ihrer Vorschläge zur europäischen Energiesicherheit in Brüssel. Diese Initiative zielt darauf ab, politische Entscheidungen auf EU-Ebene mit fundierten Analysen und konkreten Handlungsempfehlungen zu untermauern. Die Präsentation in der europäischen Hauptstadt markiert einen wichtigen Schritt, um die lokalen Sorgen in einen übergeordneten Kontext einzubetten. Die AK möchte damit sicherstellen, dass die Interessen der niederösterreichischen Arbeitnehmer und Verbraucher auch auf internationaler Ebene Gehör finden.