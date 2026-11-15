AK-Chef Wieser warnt vor sozialen Krisen in NÖ: Sozialischer Plan für Ardo-Arbeiter gefordert

AK-Chef Peter Wieser mahnt die Politik zum Handeln angesichts steigender Energiepreise und der Ardo-Schließung in Groß-Enzersdorf. Er fordert klare Regeln.

Die Lebenshaltungskosten in Niederösterreich erreichen ein kritisches Niveau, das erhebliche soziale Spannungen befürchten lässt. AK-Chef Peter Wieser ruft die Landesregierung und den Bund zu sofortigen Interventionen auf, um die Bevölkerung vor weiteren wirtschaftlichen Erschütterungen zu schützen. Im Zentrum seiner Kritik stehen die Kombination aus drohenden Arbeitsplatzverlusten, explodierenden Energiekosten und einer zunehmend überlasteten Gesundheitsversorgung. Besonders die Ankündigung der Schließung des Ardo-Werk s in Groß-Enzersdorf hat die Gemüter in der Region erhitzt und den Handlungsbedarf unterstrichen.

Schließung des Ardo-Werks bedroht Arbeitsplätze

Die unmittelbare Ursache für die aktuellen Alarmrufe von Peter Wieser ist die drohende Schließung des Produktionsstandorts in Groß-Enzersdorf. Bereits am Montag haben sich Arbeitnehmer gemeinsam mit Vertretern der Gewerkschaften und dem Betriebsrat vor dem Werksgelände versammelt, um gegen die Pläne zu protestieren. Wieser stellt klar, dass im Gegensatz zu den Bauernfamilien im Marchfeld, für die bereits Lösungsansätze existieren, für die betroffenen Mitarbeiter des Ardo-Werks bisher keine Einigung erzielt wurde.

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Der Präsident der Arbeiterkammer verlangt zwingend die Ausarbeitung eines umfassenden Sozialplans. Dieser Schritt ist notwendig, um die Beschäftigten angemessen und gerecht zu behandeln und existenzielle Härten abzufedern. Ohne eine solche Absicherung riskiert die Politik und die betroffenen Unternehmen einen sozialen Verwerfungsprozess, der die regionale stabilität gefährden könnte. Die Forderung nach einem Sozialplan ist dabei nicht nur eine soziale Pflicht, sondern auch ein Instrument, um strukturelle Veränderungen sozial verträglich zu gestalten.

Energiepreise und Versorgungsengpässe als Treiber der Angst

Neben der industriellen Schließung sorgt die Entwicklung bei den Energiepreisen für große Unruhe in den Haushalten. Peter Wieser kritisiert scharf, dass die Preiskommission ihre gesetzlichen Befugnisse nicht ausreichend nutzt, um überhöhte Gewinnspannen bei Heizöl, Benzin und Diesel einzudämmen. Er fordert konkrete Maßnahmen wie befristete Höchstpreise oder strikte Obergrenzen für die Gewinnmargen der Anbieter. Diese Instrumente seien unerlässlich, um die Kaufkraft der Verbraucher zu schützen und die soziale Schere nicht weiter auseinander treiben zu lassen.

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Auch im Bereich der Wärmeversorgung sieht Wieser großen Handlungsbedarf. Bei Pellets und insbesondere bei Fernwärme sei ein staatliches Eingreifen dringend erforderlich. Der Grund dafür liegt in der marktbedingten Monopolstellung der Versorger: Kunden sind bei der Fernwärme häufig an einen einzelnen Anbieter gebunden und haben kaum die Möglichkeit, den Lieferanten zu wechseln. Diese Abhängigkeit führt dazu, dass Preissteigerungen direkt und ohne alternative Bezugsquellen auf die Endverbraucher durchgereicht werden, was die finanzielle Belastung massiv erhöht.

Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung und nächste Schritte

Die Schließung des Werks in Groß-Enzersdorf hat potenziell weitreichende Konsequenzen über den lokalen Arbeitsmarkt hinaus. Wieser weist darauf hin, dass die Produktion von heimischem Tiefkühlgemüse betroffen ist. Ein Produktionsstopp könnte die Versorgungssicherheit mit regionalem Obst und Gemüse im Inland beeinträchtigen. Diese Verbindung zwischen industrieller Standortpolitik und der allgemeinen Lebensmittelversorgung macht die Situation besonders sensibel und erfordert eine ganzheitliche Betrachtung durch die Politik.

Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Sorgen thematisiert Wieser auch das Defizit im Gesundheitssystem. Lange Wartezeiten auf Facharzttermine und Operationen werden von den Bürgern als zusätzliche Bürde wahrgenommen, die die Zukunftsangst weiter schürt. Die Kombination aus ökonomischer Unsicherheit und mangelnder Gesundheitsversorgung schafft ein Klima der Verzweiflung, das schnelle politische Antworten erfordert. Die Arbeiterkammer plant, ihre detaillierten Vorschläge zur europäischen Energiesicherheit im kommenden Jänner in Brüssel vorzustellen, um auf internationaler Ebene Druck für faire Bedingungen zu machen.