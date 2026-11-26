Das AIT entwickelt digitale Stadtmodelle im City Intelligence Lab, um Extremwetter, Hitzeinseln und Energieausfälle zu simulieren und Städte klimafit zu machen.

Das Austrian Institute of Technology ( AIT) arbeitet an digitalen Lösungen, um Städte in Österreich besser gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen. Im Fokus stehen dabei Hitzewellen und Starkregen, die zunehmend Infrastruktur und Bevölkerung belasten. Das Institut stellt Gemeinden und Infrastrukturbetreibern neue digitale Werkzeuge zur Verfügung, um Risiken präziser einzuschätzen und die Planung an veränderte Klimabedingungen anzupassen.

Simulationswerkzeuge im City Intelligence Lab Wien

Im City Intelligence Lab (CIL) in Wien werden digitale Stadtmodelle mit fortschrittlichen Simulations- und Analysewerkzeugen kombiniert. Diese Technologien ermöglichen es, die Auswirkungen extremer Wetterereignisse auf verschiedene Sektoren detailliert nachzuvollziehen. Dabei werden Gebäude, Verkehrsnetze, die Energieversorgung und weitere kritische Infrastrukturen in die Berechnungen einbezogen.

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Ein zentrales Thema bei diesen Simulationen sind sogenannte Kaskadeneffekte. Wenn beispielsweise ein Teil der Energieversorgung ausfällt, kann dies weitreichende negative Folgen für andere städtische Systeme haben. Die Modelle dienen nicht nur dazu, Gefahrenpotenziale sichtbar zu machen, sondern auch die Wirksamkeit verschiedener Gegenmaßnahmen zu testen.

Durch die Simulation lässt sich vorhersagen, wie sich Maßnahmen wie Begrünung, bauliche Anpassungen oder Änderungen im Verkehrsnetz auf das Stadtklima auswirken. Ebenso werden der Energiebedarf und der thermische Komfort für die Bewohner analysiert. Zusätzlich fließen Aspekte wie Mobilität, Ressourcenverbrauch und Kreislaufwirtschaft in die Gesamtbetrachtung ein.

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Interaktive 3D-Darstellungen für Planungsentscheidungen

Planungsentwürfe können im City Intelligence Lab schnell in digitale Modelle überführt werden, um sie anschließend zu evaluieren. Durch den Einsatz von interaktiven 3D-Darstellungen und Mixed-Reality-Technologien erhalten Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden, der Immobilienwirtschaft sowie der Infrastruktur neue Möglichkeiten zur Entscheidungsfindung.

Diese Technologien ermöglichen es den Akteuren, verschiedene Szenarien gemeinsam zu bewerten und die Ergebnisse in einem zentralen Dashboard zusammenzuführen. Die visuelle Aufbereitung der Daten hilft dabei, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen und fundierte Entscheidungen für die Stadtentwicklung zu treffen. Die Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen wird dadurch effizienter gestaltet.

Klimatopservice und Urban Mining Konzepte

Ein konkretes Angebot für Gemeinden stellt das Klimatopservice des AIT dar. Mit den bereitgestellten Klimatopkarten wird deutlich, wo sich Hitzeinseln bilden und wo wichtige Frischluftschneisen verlaufen. Die Karten zeigen auch auf, welche Grünflächen einen signifikanten Beitrag zur Abkühlung der Umgebung leisten und somit die Grundlage für die Stadt- und Raumplanung bilden.

Neben der Analyse der Umgebung wird auch der Gebäudebestand intensiv untersucht. Im Projekt CEScaleUP erfasst das AIT Bauteile mithilfe von Orthofotos und künstlicher Intelligenz. Ziel ist es zu bewerten, welche Materialien wiederverwendet werden können, um die Ressourceneffizienz zu steigern.

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Das zugrunde liegende Konzept ist das Urban Mining. Dabei sollen wertvolle Baustoffe im Kreislauf geführt werden, anstatt als Abfall zu enden. Dieser Ansatz unterstützt die Entwicklung nachhaltiger Städte, in denen Ressourcen möglichst lange und mehrfach genutzt werden. Die digitale Erfassung erleichtert die Identifikation potenzieller Sekundärrohstoffe.

Regionale Klimagefahrenkarten und Energiesysteme

Die Integration von Klimarisiken in die Planung der Energieversorgung wird durch weitere Forschungsprojekte vorangetrieben. Das Projekt ROBINE hat regionale Klimagefahrenkarten und Extremwetter-Indikatoren für Österreich erstellt. Diese Daten bilden die technische Grundlage für die Weiterentwicklung.

Auf diesen Ergebnissen baut das Projekt KLIRES auf. Gemeinsam mit Energieversorgern werden dort Konzepte für klimafitte und integrierte Energiesysteme entwickelt. Die Untersuchungen beziehen sich sowohl auf das gesamte österreichische Stromsystem als auch auf konkrete Fallstudien in den Städten Salzburg, Wien und Linz.

Diese standortspezifischen Analysen sollen dazu beitragen, die Resilienz der lokalen Energiesysteme zu erhöhen. Durch die Kombination aus regionalen Daten und systemischen Modellen können gezielte Maßnahmen abgeleitet werden. Die Erkenntnisse fließen direkt in die strategische Planung der Energieinfrastruktur ein, um zukünftigen Belastungen standzuhalten.