Das Bundesheer streicht die Airpower Flugshow 2027 in der Steiermark aus finanziellen Gründen. Generalmajor Gerfried Promberger begründet den Schritt mit Priorität der Luftraumüberwachung und Ressourcenbündelung.

Die seit Jahren erwartete Luftfahrtschau Airpower im Bundesland Steiermark wird im Jahr 2027 nicht stattfinden. Der Generalstab des österreichischen Bundesheer es hat die einst für 2027 geplante Großveranstaltung offiziell abgesagt. Diese Entscheidung trifft insbesondere Fans der militärischen Luftfahrt in der Region schwer, da die Show lange Zeit ein fester Termin im Kalender war.

Ressourcenmangel verhindert Durchführung

Der Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte, Generalmajor Gerfried Promberger, begründet die Streichung mit den derzeitigen Rahmenbedingungen. Nach seiner Aussage sind die aktuellen finanziellen, personellen und planerischen Voraussetzungen nicht ausreichend, um eine Veranstaltung dieses Formats durchzuführen. Eine Durchführung der Airpower unter diesen Bedingungen hält Promberger für nicht machbar.

Also read Neue 75:25-Regelung beim Familienbonus Plus ab 2027

Das Bundesheer sieht sich gezwungen, die verfügbaren Mittel gezielt und streng auf militärische Kernaufgaben zu konzentrieren. Generalmajor Promberger betonte, dass sämtliche Mittel, die sonst für die Logistik und Organisation der Flugshow verwendet worden wären, unmittelbar der militärischen Einsatzbereitschaft zugutekommen müssen. Diese Umorientierung ist notwendig, um die operative Handlungsfähigkeit der Armee aufrechtzuerhalten.

Luftraumüberwachung bleibt Priorität

Zu den wichtigsten Aufgaben, die nun Priorität genießen, gehört die Sicherstellung der aktiven Luftraumüberwachung. Laut Promberger muss diese Überwachungstätigkeit trotz der angespannten Finanz- und Personaldecke im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden. Die Relevanz dieser Aufgabe wurde in letzter Zeit durch wiederholte Alarmierungen der Eurofighter deutlich, als es zu Verletzungen des österreichischen Luftraums gekommen war.

Advertisement

Durch den Verzicht auf die aufwendige Flugshow stehen dem Militär nun mehr Personal und finanzielle Mittel für den regulären Betrieb zur Verfügung. Dies ermöglicht es dem Bundesheer, seine Kräfte effizienter für den operativen Einsatz und die Ausbildung zu nutzen, statt sie in öffentliche Schaustellungen zu investieren.

Kooperationspartner wurden informiert

Die Entscheidung hat auch die Veranstaltungspartner und politischen Akteure erreicht. Die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wurde über die Absage bereits informiert. Ebenso wurden die beiden wichtigen Partner der Veranstaltung, das Land Steiermark und der Energiegetränkekonzern Red Bull, zeitnah über die Absage des Jahres 2027 in Kenntnis gesetzt.

Mit der frühzeitigen Bekanntgabe des Ausfalls sollen zusätzlichen Kosten vermieden werden, die bei einer späteren Stornierung entstanden wären. Für die lokalen Betriebe in der Region, die auf die Einnahmen durch den Besucheransturm der Airpower gesetzt hatten, bringt diese klare Information Planungssicherheit. Sie können ihre Ressourcen nun in andere Projekte lenken, anstatt auf die abgesagte Veranstaltung zu warten.

Zukunft der Airpower bleibt offen

Das Ende der Airpower 2027 bedeutet jedoch nicht das endgültige Aus für die traditionelle Flugshow. Das Bundesheer hält grundsätzlich an der Idee einer Fortsetzung der Veranstaltung fest, sobald sich die Lage verbessert. Eine Rückkehr ist also denkbar, hängt aber von der Verbesserung der Situation ab.

Advertisement

Wann die nächste Ausgabe der Airpower tatsächlich stattfinden könnte, ist derzeit noch unklar. Sobald die finanziellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen wieder gegeben sind, soll ein neuer Termin möglichst frühzeitig bekannt gegeben werden. Bis dahin müssen Luftfahrtenthusiasten in der Steiermark und in ganz Österreich auf eine neue Auflage der Show warten.