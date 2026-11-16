Airpower 2027 abgesagt: Bundesheer verschiebt Flugschau in Zeltweg

Das Verteidigungsministerium bestätigt die Absage der Airpower 2027. Personalmangel und Ressourcenknappheit zwingen das Bundesheer zu einer Verschiebung.

Das österreichische Bundesheer hat die Durchführung der Luft- und Flugschau Airpower für das Jahr 2027 offiziell abgesagt. Am Montagabend bestätigte das Verteidigungsministerium diese Entwicklung nach einer umfassenden internen Prüfung der aktuellen Situation. Die Veranstaltung sollte ursprünglich auf dem Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg stattfinden, wo sie seit langem als wichtiges Event für die Luftstreitkräfte gilt.

Fehlende Ressourcen verhindern Event

Generalmajor Gerfried Promberger, Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte und Air Chief, erläuterte die Gründe für die Absage in einer offiziellen Aussendung. Er betonte, dass die derzeitige budgetäre, planerische und vor allem personelle Lage die Durchführung im kommenden Jahr schlicht nicht zulasse. Nach einer eingehenden Analyse sei das Bundesheer zum eindeutigen Schluss gekommen, dass die Rahmenbedingungen für eine solche Großveranstaltung nicht gegeben sind.

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Eine zentrale Hürste stellt dabei die angespannte Personalsituation dar, insbesondere am Standort Zeltweg. Die notwendigen Kapazitäten für Organisation und Sicherheit können aktuell nicht bereitgestellt werden. Das Ministerium verwies darauf, dass verfügbare Mittel und Ressourcen ausschließlich dort eingesetzt werden, wo sie die unmittelbare Einsatzbereitschaft der Truppe stärken. Dies umfasst vorrangig Bereiche wie Ausrüstung, Ausbildung und operative Fähigkeiten, die für die Verteidigungsfähigkeit des Landes essenziell sind.

Partnern und Politik wurde Bescheid gesagt

Die Entscheidung wurde im Generalstab ausführlich beraten und anschließend an alle relevanten Stakeholder kommuniziert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wurde über die detaillierten Ressourcen- und Planungsaspekte informiert. Ebenso setzten die zuständigen Partner, das Land Steiermark und das Unternehmen Red Bull, offiziell über die Absage in Kenntnis. Dies geschah, um unnötige Zusatzkosten zu vermeiden und Planungssicherheit zu gewährleisten.

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Das Verteidigungsministerium betonte, dass die Voraussetzungen geschaffen werden sollen, die Airpower zu einem späteren Zeitpunkt wieder in jener organisatorischen, sicherheitstechnischen und qualitativen Dimension umzusetzen, die dem Anspruch der größten Airshow Europas entspricht. Die letzte erfolgreiche Airpower fand bereits im Jahr 2024 in Zeltweg statt. Ursprünglich hatte eine Pistensanierung am Fliegerhorst die Verschiebung auf 2027 notwendig gemacht, doch auch dieses Jahr ist nun nicht mehr realisierbar.

Offenes Datum für zukünftige Rückkehr

Ob die Airpower nun im Jahr 2028 oder möglicherweise erst 2029 zurückkehrt, bleibt vorerst ungewiss. Generalmajor Promberger versicherte, dass die größte Veranstaltung des Bundesheeres auf jeden Fall eine Zukunft habe. Sobald die notwendigen Rahmenbedingungen gesichert sind, werde ein neuer Termin bekannt gegeben. Das Ziel bleibe die neuerliche Durchführung einer Airpower, die das Publikum begeistert, und dies so schnell wie möglich.

Im Hintergrund der öffentlichen Bekanntgabe gab es interne Diskussionen um die Notwendigkeit des Events. Dem Vernehmen nach fiel die Entscheidung zu einer weiteren Verschiebung innerhalb des Heeres bereits vor einigen Monaten. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hatte sich jedoch bis zuletzt für die Durchführung im Jahr 2027 ausgesprochen. Auch die steirische Landesspitze kämpfte vehement um die Rückkehr des Events, da das Land als Gastgeber auf das Bundesheer als Organisator angewiesen ist.