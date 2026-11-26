Lettlands Staatsairline AirBaltic zwingt Piloten zur Degradierung oder Reise nach Papua-Neuguinea. Die Restrukturierung im Insolvenzverfahren führt zu drastischen Einschnitten bei den Flugzeugen und Arbeitsplätzen.

Lettlands Staatsfluggesellschaft AirBaltic hat ihre Piloten in eine extreme Zwickmühle gestellt, da das Unternehmen im Rahmen seiner umfassenden Sanierungsoptionen steht. Betroffene Mitarbeiter müssen sich zwischen einer sofortigen Kündigung, einer Herabstufung ihres Status oder einer vorübergehenden Versetzung nach Papua-Neuguinea entscheiden. Diese drastischen Maßnahmen wurden durch interne E-Mails des Unternehmens sowie durch Aussagen von zwei Insider-Quellen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt und zeichnen ein hartes Bild der aktuellen Personalpolitik des lettischen Luftfahrtunternehmens.

Zwingende Optionen für das Cockpit-Personal

Die finanzschwache Airline forderte Teile des Kabinen- und Cockpitpersonals bereits im Oktober auf, klare Entscheidungen zu treffen, die das weitere Engagement beeinflussen. Für die Piloten bedeutet dies konkret, auf ihren bisherigen Ausbilderstatus zu verzichten, was einer deutlichen Degradierung gleichkommt. Andere Mitarbeiter sollten sich alternativ zwischen einem Ausscheiden aus dem Unternehmen und einer Entsendung zu Air Niugini entscheiden, einem Partnerunternehmen am anderen Ende der Welt. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets, das die Struktur des gesamten Kabinenpersonals berührt und erhebliche Unsicherheit schürt.

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Hintergrund: Insolvenz und steigende Treibstoffkosten

Die Airline, an der die deutsche Muttergesellschaft Lufthansa mit zehn Prozent beteiligt ist, befindet sich seit September eines Insolvenzverfahrens nach US-amerikanischem Recht. Der Hauptauslöser für die aktuelle Krise war der starke Anstieg der Kerosinpreise, der infolge des Iran-Krieges entstanden ist und die hoch verschuldete Gesellschaft rapide ins Schleudern brachte. AirBaltic hat sich das Ziel gesetzt, sich bis Mitte des kommenden Jahres zu entschulden und das Unternehmen durch das Konzept des "Gesund-Schrumpfens" wieder stabil zu machen.

Massiver Flottenabbau und Stellenabbau geplant

Ein Kernstück der Restrukturierungspläne ist die drastische Reduzierung der Flotte. Die aktuell aus 54 Airbus A220-300 bestehenden Maschinen sollen bis Ende 2026 auf nur noch 36 Einheiten verkürzt werden. Im Vergleich dazu hatte die größte baltische Fluggesellschaft einst geplant, ihre Flotte auf 100 Maschinen aufzustocken. Parallel dazu sollen von den zuletzt gut 3.000 Arbeitsplätzen im Unternehmen zwischen 500 und 700 Stellen gestrichen werden, was einen enormen Einschnitt in die Belegschaft darstellt.

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Staatliche Unterstützung und offizielle Positionen

Um das Unternehmen in dieser kritischen Phase der Restrukturierung zu stützen, hat die lettische Regierung in dieser Woche eine staatliche Garantie über 175 Millionen US-Dollar zugesagt. AirBaltic erklärte gegenüber Reuters, dass die Entsendungen nach Papua-Neuguinea Teil einer bestehenden Kooperationsvereinbarung seien. Piloten könnten ab dem kommenden Jahr freiwillig A220-Maschinen von Air Niugini fliegen, wobei Personalprozess und Gespräche mit den Mitarbeitenden noch nicht abgeschlossen seien. Das Unternehmen gab keine genauen Zahlen zu den betroffenen Beschäftigten an.

Kritik der Gewerkschaft und rechtliche Auseinandersetzungen

Die lettische Luftfahrtgewerkschaft, die rund 30 Prozent der Piloten und ein Viertel des Kabinenpersonals vertritt, hat scharfe Kritik an dem Vorgehen geübt. Sie beklagt, dass AirBaltic sie weder zu den Herabstufungen noch zu den Entsendungen nach Papua-Neuguinea konsultiert habe. Die Organisation wertet diese Methoden als Verstoß gegen geltendes EU-Recht sowie lettische Arbeitsvorschriften. Zudem wird kritisiert, dass Australien aufgrund hoher Kriminalität, Stammeskonflikte und Dürrebedingungen durch das Klimaphänomen El Niño vor Reisen ins benachbarte Papua-Neuguinea warnt.

Zukünftige Arbeitsverträge und strategische Planung

Der Personalprozess soll so gestaltet werden, dass die Zahl der betriebsbedingten Kündigungen so gering wie möglich bleibt, indem Optionen wie reduzierte Arbeitszeiten und alternative Rollen angeboten werden. Ein weiterer Insider berichtete, dass die entsandten Piloten zunächst wie bei Dienstreisen weiterbezahlt würden, später aber über eine Schweizer Tochtergesellschaft angestellt werden könnten. Diese Personalpläne sind Teil einer Geschäftsstrategie, die Partnerschaften für den Verleih von Besatzungen umfasst, um für den Sommer 2027 genügend Personal für die Vermietung von Flugzeugen an andere Gesellschaften verfügbar zu haben.