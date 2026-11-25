Rexhep Rexhepi erhält die Aiguille d'Or beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève für sein Chronograph Flyback. Audemars Piguet und Chopard sind ebenfalls erfolgreich.

Beim 26. Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) hat Rexhep Rexhepi den wichtigsten Preis der Uhrenbranche gewonnen. Der unabhängige Uhrmacher erhielt die Aiguille d'Or, den Hauptpreis der Verleihung, für seinen Chronograph Flyback. Diese Auszeichnung gilt als höchste Ehre der Haute Horlogerie und würdigt herausragende Innovationen in der Uhrmacherkunst. Die Preisverleihung in Genf findet jedes Jahr statt und zieht die wichtigsten Akteure der globalen Luxusuhrenindustrie an.

Rexhepis Weg zur Aiguille d'Or

Rexhep Rexhepis Interesse an der Uhrmacherkunst begann in seiner Kindheit im Kosovo. Mit zwölf Jahren zog er nach Genf, wo er seine Uhrmacherlehre bei Patek Philippe absolvierte. Diese traditionelle Ausbildung legte den Grundstein für seine spätere Karriere in der Spitzenuhrenindustrie. Im Jahr 2012 gründete er sein eigenes Atelier Akrivia, um seine eigenen Designphilosophien umzusetzen. Lange Zeit zweifelte er daran, ob er seinen kosovarischen Namen auf einer Schweizer Uhr platzieren dürfe. Heute ist sein Name jedoch ein anerkanntes Gütesiegel für hohe Qualität und handwerkliches Können.

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Die technische Grundlage seines prämierten Chronograph Flyback ist das eigens entwickelte Handaufzugskaliber. Dieses Werk besteht aus 320 Komponenten und bietet eine Gangreserve von 72 Stunden. Ein Säulenrad und eine horizontale Kupplung steuern präzise den Chronografenmechanismus. Ein springender Minutenzähler ermöglicht die unmittelbare Anzeige der gestoppten Minuten. Der Knopfdruck genügt, um die laufende Zeitmessung zurückzusetzen und sofort neu zu starten.

Das Gehäuse der Uhr besteht aus Platin und misst 38,8 Millimeter im Durchmesser. Mit einer Höhe von nur 9,7 Millimeter ist das Modell besonders flach und elegant. Das Zifferblatt ist in Blau emailliert und entsteht in der aufwändigen Grand-Feu-Technik. Es handelt sich um Rexhepis erstes Flyback-Modell, das er mit großer Präzision konzipiert hat.

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Weitgereifter Erfolg für etablierte Manufakturen

Audemars Piguet feierte beim GPHG zwei bedeutende Preise. Die Marke gewann in der Kategorie Calendar and Astronomy mit der Taschenuhr 150 Heritage. Diese Uhr vereint 47 Funktionen und 30 Komplikationen, darunter eine Grande Sonnerie, eine Minutenrepetition und einen ewigen Kalender. Die Auszeichnung würdigt die komplexe Mechanik und die historische Bedeutung des Moduls zum 150-jährigen Bestehen der Marke.

Darüber hinaus erhielt die Royal Oak Jumbo RD#5 den Preis als Iconic Watch. Diese Auszeichnung ehrt das ikonische Design und die anhaltende Relevanz dieses Modells in der Geschichte der Uhrmacherkunst. Die Jury betonte die zeitlose Ästhetik und die technische Exzellenz dieser speziellen Referenz. Beide Auszeichnungen unterstreichen die Position von Audemars Piguet als einer der führenden Hersteller in der Kategorie Haute Horlogerie.

Chopard ging mit zwei Preisen ebenfalls als Sieger aus der Verleihung hervor. Die L.U.C 1860 setzte sich in der Kategorie Time Only durch. Diese Dreizeigeruhr aus Lucent Steel verbindet ein blaues, handguillochiertes Zifferblatt aus Weißgold mit einem flachen Automatikwerk. Der Mikrorotor besteht aus 22-karätigem Gold und sorgt für eine elegante und robuste Konstruktion. Die Auszeichnung würdigt die schlichte Eleganz und die präzise Ganggenauigkeit des Werkes.

Ein weiterer Erfolg für Chopard war die Mystery Nut in der Kategorie Jewellery. Diese Schmuckuhr ist als Walnuss gestaltet und verbindet kunstvolle Goldschmiedearbeiten mit funktionierender Uhrwerktechnik. Die Jury lobte die kreative Formgebung und die handwerkliche Meisterschaft bei der Umsetzung dieses einzigartigen Schmuckstücks. Der Doppelerfolg von Chopard zeigt die Breite der Produktpalette der Marke.

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Technische Innovationen im Chronographen-Bereich

Parmigiani Fleurier überzeugte die Jury des GPHG in der Kategorie Chronograph. Seine Tonda PF Chronographe Mystérieux hält die Stoppfunktion zunächst geheim. Erst auf Knopfdruck treten die zusätzlichen Zeiger aus dem Zifferblatt hervor. Diese ungewöhnliche Konstruktion erfordert höchste Präzision in der Entwicklung und Fertigung. Die Jury wertete das Versteckspiel als technische Meisterleistung, die das User Experience-Design neu definiert.

Diese Innovation zeigt, wie sehr die Uhrmacherindustrie sich von reinen Zeitmessungen hin zu Erlebnissen entwickelt. Die Kombination aus Mechanik und Überraschungseffekt spricht sowohl Sammler als auch Technikbegeisterte an. Der Preis für Parmigiani Fleurier bestätigt den Trend zu komplexen und visuell faszinierenden Chronografen. Die Jury hob besonders die Integration der Mechanik in das elegante Design hervor.