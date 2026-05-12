Der österreichische Nahrungsmittelkonzern Agrana kämpft mit Verlusten und niedrigen Zuckerpreisen. Das Geschäftsjahr 2025/26 endete mit einem Verlust von 35,6 Mio. Euro. Zuckerfabriken in Österreich und Tschechien wurden geschlossen. Das Management setzt auf Erholung im neuen Geschäftsjahr und nachhaltige Strategien für die Zukunft.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: b. Im sußem Geschäft haben die börsennotierte Agrana im Geschäftsjahr 2025/26 in die Verlustzone gedrückt. Das Konzernergebnis belief sich auf minus 35,6 Mio. Euro, der Umsatz ging um 7,9 Prozent auf 3,2 Mrd.

Euro zurück. Das operative Ergebnis stieg um 6,2 Prozent auf 81,2 Mio. Euro, wie der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern am Dienstag mitteilte. Die Dividende soll halbiert werden.

Aufgrund niedriger Zuckerpreise schloss die Agrana im März 2025 die Zuckerproduktion an den Standorten Leopoldsdorf im Marchfeld sowie Hrušovany in Tschechien. Die Absatzmengen im Bereich Zucker erreichten mit knapp 1,4 Mio. Tonnen den niedrigsten Stand seit nahezu 30 Jahren. Der Branchenverband VIZ betonte, dass die hartnäckig niedrigen Zuckerpreise die betroffenen Zuckerkonzerne aufzupassen zwingen.

„Das Zuckergeschäft blieb operativ schwach, zeigte aber dank Restrukturierungsmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr erste Verbesserungen“, kommentierte Agrana-Chef Stephan Büttner die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions habe sich „sehr gut“, die Stärke-Sparte habe „marktbedingt unter rückläufigen Ergebnissen“ gelitten. Die schwächsten Zahlen betrafen dabei das OZU-Werk im tschechischen Opava, wo ein Großteil der Produktionsanlagen nach Krumbach verlegt wurde.

Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Agrana eine leichte Erholung, spätestens mit dem neuen EU-Regelwerk für den Zuckersektor im Jahr 2028 könnte sich das Geschäft wieder deutlich verbessern. Doch auch im laufenden Geschäftsjahr steht der Konzern vor Herausforderungen. Mit der Schließung der Zuckerfabriken in Österreich und Tschechien müssen rund 800 Mitarbeiter sozial abfedernd ins zur Ruhe gesetzt oder in neue Funktionsbereiche integriert werden.

Zudem staden Entscheidung über weitere Fabriken in Polen und der Slowakei noch aus. Die Märkte in Mitteleuropa zeigen sich momentan weiterhin unruhig, was neue Investitionen risikoreich erscheinen lässt. Auch Polykondensatpreise sind weiterhin ein entscheidendes Problem für Agrana. Das umweltfreundliche Projek in Krumbach, das eine integrinative Zuckerproduktion anstrebt, steht unter großem Kostendruck und soll weiter optimiert werden.

Langfristig plant Agrana jedoch, die Kapazität bei der Produktion von Äpfelpüree, Zitruspektinen und Bio-Mischungen wieder auszubauen. Das Management setzt dabei auf eine klarere Positionierung im Bereich der nachhaltigen Rohstoffe und eine verstärkte Kooperation mit regionalen Kleinbauern.

„Dies könnte langfristig Synergien zwischen dem ernährungspolitischen Konzept EU Farm to Fork und unserem Geschäftsmodell ergeben“, so Büttner weiter. „Denn der Fokus auf nachhaltige Produkte und saubere Lieferketten könnte Agrana in den kommenden Jahren langfristig wettbewerbsfähig machen.





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Agrana Zuckerpreis Dividende Wirtschaft Nachhaltigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf und Tschechien geschlossen; Dividende halbiertAgrana-Zuckerfabriken in Leopoldsdorf im Marchfeld und Hrušovany in Tschechien geschlossen. Div weights reduced.

Read more »

Agrana: operatives Ergebnis twigs, Umsatz sinkt, Dividende halbiertDas Konzernergebnis des Agrana belief sich auf minus 35,6 Millionen Euro, während der Umsatz um 7,9 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zurückging. Das operative Ergebnis stieg um 6,2 Prozent auf 81,2 Millionen Euro. Die Agrana verkündete die Umstellung von 0,70 auf 0,35 Euro Dividende je Aktie

Read more »

Agrana meldet tiefe NiederOV, strebt Dividendenkürzung vor und PersonalkühlungAgrana reported a net loss of 35.6 Mio. Euro in FY2025/26 and a substantial decline in both revenue and profitability.

Read more »

Brot, das fast ewig hält - Woran erkennt man, ob das Knäckebrot noch gut ist?Knäckebrot: Warum es so lange haltbar bleibt, woran Frische erkennbar ist und wie weiches Knäckebrot sinnvoll weiterverwendet werden kann.

Read more »