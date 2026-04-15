Agrana verzeichnet Verlust, schlägt aber Dividende vor und erwartet Ergebnisverbesserung

Der Zuckerkonzern Agrana meldet für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Verlust, plant aber eine Dividende. Für 2026/27 wird eine deutliche Ergebnisverbesserung erwartet, trotz anhaltender Herausforderungen durch Marktvolatilität und geopolitische Unsicherheiten.

Der börsennotierte Zucker konzern Agrana hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 einen deutlichen Verlust verzeichnet, obwohl eine Dividende vorgeschlagen wird und für das kommende Jahr eine Ergebnisverbesserung in Aussicht gestellt wird. Die vorläufigen Zahlen zeigen ein Minus von 0,64 Euro pro Aktie, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Verlust von 0,07 Euro pro Aktie im Vorjahr. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit ( EBIT ) sank erheblich auf 3,2 Millionen Euro, verglichen mit 40,5 Millionen Euro im Vorjahr.

Trotz dieser rückläufigen Ergebnisse schlägt der Vorstand eine Dividende von 0,35 Euro pro Aktie vor, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und sein Engagement für die Aktionäre unterstreicht. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Berichtszeitraum auf 3,24 Milliarden Euro, ein Rückgang gegenüber den 3,51 Milliarden Euro im Vorjahr. Dieser Rückgang spiegelt die Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen gegenübersieht, darunter erhöhte Kosten und Marktvolatilität. Zusätzlich verbuchte der Zuckerkonzern einen Verlust von 74,1 Millionen Euro aus Sondereinflüssen, der die angekündigte Abschreibung der Zuckersparte in Höhe von 46 Millionen Euro beinhaltet. Diese Faktoren trugen zu den negativen Finanzergebnissen des Geschäftsjahres bei.

Für das kommende Geschäftsjahr 2026/27 plant Agrana jedoch eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses. Der Konzern prognostiziert einen Anstieg des EBIT um „sehr deutlich (mehr als +50 %)“ gegenüber dem Vorjahr, wobei eine Bandbreite von 70 bis 90 Millionen Euro erwartet wird. Diese optimistische Prognose deutet auf eine Erholung der Geschäftstätigkeit hin, die durch strategische Maßnahmen und günstige Marktbedingungen unterstützt werden könnte. Darüber hinaus wird ein Umsatzwachstum von 1 bis 5 Prozent erwartet, was auf die Bemühungen des Unternehmens zur Steigerung des Umsatzes und zur Erschließung neuer Marktchancen hindeutet. Der Konzern erwartet bereits im ersten Quartal eine deutliche Verbesserung des EBIT, das „sehr deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraumes“ von 5,7 Millionen Euro liegen soll. Dies unterstreicht die Zuversicht des Unternehmens in seine Fähigkeit, kurzfristig positive Ergebnisse zu erzielen.

Allerdings weist Agrana auch auf die Herausforderungen hin, die durch den Krieg im Iran und globale zollpolitische Verwerfungen entstehen. Der Krieg verschärft die Volatilität auf den Absatzmärkten und erhöht die Kosten auf den Beschaffungsmärkten, was die Prognose erschwert. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges und globaler Handelsspannungen unterstreicht die Notwendigkeit für Agrana, seine Risikomanagementstrategien zu stärken und seine Geschäftstätigkeit an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Die Prognose des Unternehmens basiert auf der Annahme, dass der Krieg temporär und regional begrenzt ist und die Versorgung mit Energie und Rohstoffen gewährleistet bleibt, ohne massive Verwerfungen auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten.

Die Entscheidung, eine Dividende trotz der Verluste im abgelaufenen Geschäftsjahr auszuschütten, spiegelt die finanzielle Stabilität des Unternehmens wider und sendet ein positives Signal an die Aktionäre. Die Dividendenhöhe von 0,35 Euro je Aktie basiert nicht nur auf dem Ergebnis, sondern auch auf dem Cashflow und der Verschuldungssituation des Konzerns. Dies zeigt das umsichtige Finanzmanagement von Agrana und sein Engagement für die Aufrechterhaltung der Aktionärsrenditen. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts und weiterer Details ist für den 12. Mai 2026 geplant, was den Aktionären und der Öffentlichkeit weitere Einblicke in die finanzielle Leistung und die strategischen Pläne des Unternehmens geben wird.

Die Unsicherheiten, die mit dem Krieg im Iran und globalen Handelsproblemen verbunden sind, unterstreichen die Notwendigkeit für das Unternehmen, seine Risikomanagementstrategien kontinuierlich zu überprüfen und anzupassen. Die Fähigkeit von Agrana, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig seine Aktionäre zu belohnen, wird entscheidend für seinen zukünftigen Erfolg sein. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Wettbewerbsposition zu stärken und seine operative Effizienz zu verbessern, um langfristiges Wachstum zu erzielen. Agrana plant, seine Position im Markt zu festigen und seine Marktanteile auszubauen. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Nachhaltigkeit und Innovation wird ebenfalls eine entscheidende Rolle für seinen Erfolg spielen.





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