Aggressiver Vorfall beim Vienna City Marathon: Läufer attackiert Ehefrau und beißt Polizistin

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich beim 43. Vienna City Marathon. Ein kollabierter Läufer attackierte nach seinem Zusammenbruch erst seine Frau und verletzte eine Polizistin schwer.

Ein sportliches Großereignis wie der Vienna City Marathon , das für den Zusammenhalt und die sportliche Höchstleistung tausender Menschen steht, wurde am vergangenen Sonntag von einem schockierenden Zwischenfall überschattet. Während sich das sportliche Geschehen im Bereich des Burgrings dem Höhepunkt näherte und die Zuschauer ihre Favoriten frenetisch anfeuerten, kam es gegen 14.15 Uhr zu einer dramatischen Situation.

Ein 39-jähriger Teilnehmer aus Litauen kollabierte kurz vor dem Zielstrich auf der Strecke. Die medizinischen Ersthelfer waren schnell vor Ort, um dem Mann die notwendige Versorgung zukommen zu lassen. Doch als der Läufer wieder zu sich kam, wandelte sich die Situation in Sekundenschnelle von einem medizinischen Notfall in einen polizeilichen Einsatz, der für alle Beteiligten verstörend wirkte. Nachdem der Mann sein Bewusstsein wiedererlangt hatte, zeigte er ein völlig unerwartetes und hochgradig aggressives Verhalten. Zuerst richtete sich seine Wut gegen seine eigene Ehefrau, die bei ihm war. Vor den Augen zahlreicher Schaulustiger und medizinischer Einsatzkräfte griff er sie gewaltsam an und riss sie an den Haaren. Eine Polizistin, die sofort versuchte, die Situation zu beruhigen und die angegriffene Frau zu schützen, wurde daraufhin selbst zum Opfer der Aggression des Mannes. In einer brutalen Aktion biss der 39-Jährige der Beamtin derart heftig in den Finger, dass sie ihre dienstlichen Aufgaben an diesem Tag nicht mehr wahrnehmen konnte. Die Verletzungen waren so gravierend, dass sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste, um dort fachärztlich behandelt zu werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Laurenzerberg griffen daraufhin ein und nahmen den Mann unter Anwendung der notwendigen Maßnahmen fest. Er wurde für eine weitere medizinische Untersuchung in ein Spital eingeliefert. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion erläuterte am Montag, dass die behandelnden Ärzte nach der Aufnahme des Mannes einen somatischen Schock als mögliche Ursache für das unkontrollierte und gewalttätige Verhalten in Betracht zogen. Dennoch ist der Vorfall ein schwerer Eingriff in die Sicherheit einer öffentlichen Veranstaltung. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete nach einer ersten Prüfung des Sachverhalts an, den Mann auf freiem Fuß anzuzeigen. Dieser Vorfall wirft nun Fragen auf, wie mit solchen Ausnahmezuständen bei Großveranstaltungen umgegangen werden kann, insbesondere wenn die Grenzen zwischen medizinischer Hilfeleistung und akuter Bedrohung durch die Betroffenen verschwimmen





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Vienna City Marathon Polizeieinsatz Wien Gewaltvorfall Sportveranstaltung

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