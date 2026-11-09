AGES: Fast 1000 Hitzetote in Österreich gemeldet nach Rekord-Sommer

Das Gesundheitsministerium meldet bis zu 1000 hitzebedingte Todesfälle im Sommer 2026. Neue Temperaturrekorde belasteten das Gesundheitssystem. Details zur regionalen Verteilung und Monitoring-Methode.

Österreich hat im Sommer 2026 einen historischen Klimarekord gebrochen, der auch das Gesundheitssystem massiv unter Druck setzte. Das Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, dass im heißesten Sommer der Messgeschichte geschätzt fast 1000 Menschen den extremen Temperaturen erlagen. Diese Zahl verdeutlicht die unmittelbare gesundheitliche Gefahr, die von der anhaltenden Hitzewelle ausging, welche Temperaturrekorde an hunderten Stationen der Geosphere Austria brach.

Rekordzahlen und regionale Verteilung der Todesfälle

Die genauen Schätzwerte des Hitze-Mortalitätsmonitorings zeigen eine klare geografische Struktur der betroffenen Regionen. Wien verzeichnete mit 229 Opfern die höchste Anzahl hitzebedingter Todesfälle im aktuellen Sommer. Direkt gefolgt von Niederösterreich mit 223 Toten. Weitere Bundesländer zeigten ebenfalls hohe Werte, darunter Oberösterreich mit 190 Fällen und die Steiermark mit 123 Opfern.

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In den westlichen und südlichen Bundesländern lagen die Zahlen deutlich niedriger, blieben aber statistisch relevant. Kärnten meldete 56 Todesfälle, Vorarlberg 53, Salzburg 50, Tirol 49 und das Burgenland 35. Zum Vergleich: Im vergleichbar heißen Sommer 2024 wurden 989 Hitzetote geschätzt, während das Vorjahr nur 425 Fälle verzeichnete. Die Daten belegen eine Zunahme der klimabedingten Sterblichkeit in den letzten drei Jahren.

Methodik der AGES und Temperatur-Rekorde

Die Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) nutzt seit 2017 das Hitze-Mortalitätsmonitoring, um diese Muster zu analysieren. Das Gesundheitsministerium wies darauf hin, dass Hitze auf einem Totenschein nur selten als direkte Todesursache genannt wird. Stattdessen belastet Hitze Herz, Kreislauf, Nieren und Lunge, was bestehende Vorerkrankungen verschlimmert.

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Das Modell berechnet indirekt, wie stark höhere Temperaturen mit einer erhöhten Sterblichkeit zusammenhängen. Es sagt nicht aus, welche einzelne Person an Hitze starb, noch liefert es Angaben zu Alter oder Vorerkrankungen. Die Methode ist international anerkannt und dient als Grundlage für den Hitzeschutz. Im Sommer 2026 fiel der österreichweite Allzeitrekord am 4. August in Wien mit 41,0 Grad. Dieser Wert übertraf den bisherigen Höchstwert von 40,5 Grad aus Bad Deutsch-Altenburg im Jahr 2013.

Konkrete klimatische Entwicklungen im August

Nur einen Tag nach dem Wiener Rekord holte sich die niederösterreichische Marktgemeinde Bad Deutsch-Altenburg den Titel zurück. Die dortige Messstation der Geosphere Austria verzeichnete am 5. August 41,2 Grad Celsius. An mehr als 100 Stationen wurden im gesamten Bundesgebiet neue Temperaturrekorde gemessen.

Diese extremen Werte zeigen, dass der Sommer 2026 nicht nur eine kurze Hitzewelle war, sondern einen strukturellen Anstieg der thermischen Belastung darstellt. Die Ergebnisse helfen dabei, die gesundheitlichen Folgen präziser einzuschätzen. Für die Planung von Hitzeaktionsplänen und die Warnung der Bevölkerung liefern diese statistischen Daten eine unverzichtbare wissenschaftliche Basis. Die AGES betont, dass diese Transparenz essenziell ist, um die Vulnerabilität der Bevölkerung in Zukunft besser zu schützen.