AGES eröffnet neues Zoonosenlabor in Mödling

Das Zentrum für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eröffnet in Mödling ein hochmodernes Labor, das auf 2.200 Quadratmetern fünf spezialisierte Laboreinheiten und vier Multifunktionsräume umfasst.

Am 12. Juni 2024 hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ( AGES) in Mödling ein neues Zoonosenlabor eröffnet. Das 2.200‑Quadratmeter‑Großprojekt wurde mit 32 Millionen Euro finanziert und bietet fünf Laboreinheiten sowie vier Multifunktionsräume.

Laborgrundlage und Ausstattung

Jedes der fünf Laboreinheiten ist mit einer eigenen Schleuse ausgestattet, was die Kontamination verhindert. Die vier Multifunktionsräume dienen als flexible Arbeitsumgebungen, die für verschiedene Experimente und Untersuchungen genutzt werden können.

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Die Anlage ist komplett für die Arbeit auf Biosicherheitsstufe 3 (BSL‑3) ausgelegt. In den Labor- und Tierbereichen gelten höchste Sicherheitsstandards, die den Umgang mit gefährlichen Erregern ermöglichen.

Forschungsschwerpunkte und Ziele

Johannes Pleiner‑Duxneuner, fachlicher Geschäftsführer der AGES, erläutert die Hauptforschungsfelder: SARS‑CoV‑2, das Tollwut‑Virus, hochpathogene Influenza‑A‑Viren, sowie Bakterien wie Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp. und Coxiella burnetii.

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Das Labor untersucht ebenso Vektoren wie Stechmücken, Zecken und Gnitzen, deren Ausbreitung durch Klimawandel zugenommen hat. Ziel ist es, die Übertragungswege von Erregern zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Finanzierung und Kooperation

Der Kostenbetreiber ist die AGES zusammen mit ARE Austrian Real Estate. Das Nettoinvestment von 32 Millionen Euro reflektiert die Ausstattung mit moderner Technik und die Umsetzung internationaler Biosicherheitsstandards.

Die Kooperation mit ARE Austrian Real Estate garantiert eine nachhaltige Bau- und Instandhaltungspolitik, sodass das Labor künftige Forschungschancen optimal nutzen kann.

Auswirkungen auf Forschung und Gesundheit

Durch die neue Einrichtung kann die österreichische Forschung schneller auf Ausbrüche reagieren und potenzielle Bedrohungen frühzeitig identifizieren. Die Durchführung von klinischen Studien und die Analyse von Vektor­übertragenen Erregern werden dadurch erheblich beschleunigt.

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Die Mödlinger Standortwahl erleichtert die Zusammenarbeit mit regionalen Universitäten und Forschungsinstituten und stärkt die nationale Kapazität im Bereich Zoonosen. Die Gesellschaft profitiert, weil Berechtigungstechnologien und Präventionsstrategien schneller in die Praxis überführt werden.