Affordable Art Fair: Kunst für alle im Wiener Marx-Halle

Die Affordable Art Fair findet zum zweiten Mal in Wien statt und bietet Kunst bis zu maximal 10.000 Euro an. Die Messe will den Kunstmarkt demokratisieren und ist ein großes Kunstvolksfest mit Rahmenprogramm, Food-Angebot und niederschwelligen Einstiegspreisen.

Die Affordable Art Fair findet heuer zum zweiten Mal in Wien statt. Die Messe bietet Kunst bis zu maximal 10.000 Euro und will so den Markt demokratisieren.

Wenn die Art Basel die Champions League des Kunstmarktes ist, dann ist die Affordable Art Fair ein großes Kunstvolksfest mit Rahmenprogramm, Food-Angebot und niederschwelligen Einstiegspreisen. Das ist nicht abwertend gemeint. Die Stärke der Messe liegt darin, dass sie etwas bietet, was viele etablierte Kunstmessen verloren haben: die Fähigkeit, Menschen anzusprechen, die bisher keinen Fuß in eine Galerie gesetzt haben. Wer Lust auf unkomplizierte Kunst mit Partystimmung hat, der sollte noch bis heute Abend in der Wiener Marx-Halle vorbeischauen.

Dort findet zum zweiten Mal die Affordable Art Fair statt, bei der mehr als 1000 Werke von rund 350 Künstlern zu sehen sind. Die 1999 in London gegründete Messe, die inzwischen weltweit 19 Ausgaben hat, hat ein einfaches wie erfolgreiches Konzept: Sie will den Kunstmarkt demokratisieren, indem sie sich auf lebende Künstler konzentriert, die Preise zu jedem Werk anschreibt und die Preisspanne mit 10.000 Euro begrenzt.

Eine eigene Wand gleich nach dem Eingang ist vollgehängt mit Arbeiten unter 1000 beziehungsweise teilweise sogar unter 500 Euro. Damit soll Kunst für alle zugänglich werden. Dazu passt auch das Rahmenprogramm. Die Vernissage war gut besucht, die Stimmung entspannt, es gab Drinks, einen DJ von Radio Superfly, ein paar Food-Corner, eine kuratierte Führung und ein eigenes Familienprogramm samt Kinderstation.

Das Rahmenprogramm unterscheidet sich durchaus von herkömmlichen Messen, bei denen es meistens schon am Familienprogramm scheitert. Aber auch interaktive Formate, die dazu einladen sollen, selbst kreativ zu werden, wie ein Aquarell-Workshop mit der Künstlerin Moni K. Huber, oder ein Creative-Writing-Workshop sowie digitale Kunsterlebnisse mittels der App Artivive findet man auf den üblichen Kunstmessen nicht. Sie passen eher zum Volksfestcharakter der Affordable Art Fair. Kurz hinter dem Eingang gibt es auch einen Stand für Kunstberatung.

Da hängen zwei Plakate mit fünf Top-Tipps für den Kunstkauf, auf denen gleich als Erstes steht: Es ist schwer, auf die eigene Intuition zu hören, wenn man im Gespräch vertieft ist. Scheuen Sie sich nicht, allein herumzugehen, bevor Sie sich wieder treffen, um Ihre Favoriten bei einem Getränk zu vergleichen. Andere Ratschläge sind, eine weitere Runde zu drehen, Fragen zu stellen, dem Bauchgefühl zu vertrauen und zurückzukommen. Das zweite Plakat hält Tipps für Paare bereit.

Da ist der erste Ratschlag fast ident, nämlich die Messe zuerst getrennt zu erkunden, Fotos zu machen und dann bei einem Getränk darüber zu sprechen. Die Gastro ist also beim Kunstkauf fix eingeplant. Entsprechend ist diese Messe auch kein Ersatz für das Loch, das das Ende der Viennacontemporary und die diesjährige Absage der Spark Art Fair in Wien für zeitgenössische österreichische Galerien hinterlassen hat. Das bestätigt auch Messeleiterin Tanya van Breda Vriesman im Gespräch mit der Presse am Sonntag.

Die Absage von Spark Art Fair und Viennacontemporary hat uns nicht genützt, weil die Affordable Art Fair anders positioniert ist. Sie schöpft aus einer großen, inzwischen globalen Liste an Galerien, die auf den anderen Affordable Art Fair-Messen ausstellen und spricht jene an, die sie für interessant und den Standort Wien geeignet findet. Das Interesse sei durchaus groß gewesen, denn auch Galerien im niederschwelligen Segment suchen den Weg zum Markt.

Und den Anspruch herkömmlicher Messen, die die wichtigsten künstlerischen Positionen der Gegenwart präsentieren, hat die Affordable Art Fair ohnehin nicht. Sie will Kunst verkaufen und zwar vorrangig an Menschen, die bislang keine Kunst gekauft haben. Dieser Ansatz ist keineswegs zufällig. Kunst soll abseits des Luxusguts als Teil eines Lebensstils präsentiert werden.

Besucher sollen schlendern, entdecken, sich inspirieren lassen und idealerweise mit einem Werk nach Hause gehen. Die Zielgruppe ist nicht der erfahrene Sammler, sondern Erstkäufer, junge Menschen oder Sammler mit geringem Budget. Und dieses Konzept funktioniert erstaunlich gut. Wir hatten im Vorjahr rund 7500 Besucher und denken, dass es heuer 10.000 werden, ist Vriesman zuversichtlich.

Es sind völlig andere Leute hier als auf anderen Messen, bestätigt auch Petra Popp-Wiesinger vom Kunsthaus Wiesinger in Wels, die an nahezu jeder österreichischen Messe teilnimmt und schon bei der Debütausgabe dabei war. Sie hat Arbeiten von Hannes Mlenek am Stand, einem der wenigen Künstler mit institutioneller Präsenz. Daneben gibt es Arbeiten von N.D. C.M.

Fröhlich, der seine in Blattgold gestalteten Schaukastenbilder zeigt, sowie neue Werke von Antonia Riederer. Die Messe ist heuer großzügiger angelegt als im Vorjahr, ist sie doch vom kleinen rechten Flügel der Marx-Halle in die große Halle übersiedelt, obwohl nur zwei Galerien mehr ausstellen





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