David Affengruber überzeugt beim Sieg von Elche gegen Atlético Madrid mit einer herausragenden Leistung und rückt damit ins WM-Rennen. Trainer Sarabia lobt ihn in den höchsten Tönen.

David Affengruber demonstriert aktuell eine beeindruckende Leistung sstärke und rückt damit ins Blickfeld für die bevorstehende Fußball -Weltmeisterschaft. Im jüngsten La Liga Spiel, das Elche gegen Atlético Madrid mit einem deutlichen Sieg beendete, brillierte der österreichische Verteidiger auf ganzer Linie.

Seine Performance war nicht nur defensiv herausragend, sondern er zeigte auch im Offensivbereich seine Qualitäten. Trainer Eder Sarabia äußerte sich nach dem Spiel enthusiastisch und betonte, dass eine Nicht-Berücksichtigung Affengrubers im WM-Kader eine gravierende Ungerechtigkeit darstellen würde. Affengruber agierte gegen den spanischen Topklub Atlético Madrid nahezu unüberwindbar. Er gewann einen Zweikampf nach dem anderen, vereitelte durch eine spektakuläre Rettungsaktion auf der Linie einen sicheren Gegentreffer und kontrollierte seine direkten Gegenspieler mit großer Konsequenz.

Doch seine Leistung beschränkte sich nicht auf die Defensivarbeit. Affengruber glänzte auch in der Offensive, indem er selbst ein Tor erzielte, einen Elfmeter für seine Mannschaft herausholte, der zudem zum Platzverweis eines Gegenspielers führte, und darüber hinaus die Vorlage zum dritten Tor durch André Silva beisteuerte. Diese vielseitige und effektive Leistung unterstreicht seine Bedeutung für das Team von Elche.

Der 25-jährige Verteidiger hat sich in kurzer Zeit zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft entwickelt und trägt maßgeblich zum positiven Verlauf der Saison bei. Seine konstanten Leistungen und sein Engagement sind ein wichtiger Faktor für die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Nach dem Spiel zeigte sich Affengruber bescheiden und konzentriert.

Er räumte ein, dass es sich um sein bisher bestes Spiel handelte, da er an allen drei Toren beteiligt war, betonte aber gleichzeitig, dass der Fokus weiterhin auf dem Ziel des Klassenerhalts liege. Elche hat sich durch den Sieg einen Vorsprung von zwei Punkten gegenüber den Abstiegsplätzen erarbeitet, was die Bedeutung dieses Erfolgs zusätzlich unterstreicht. Bezüglich der WM-Spekulationen äußerte sich Affengruber zurückhaltend und erklärte, dass er sich durch gute Leistungen empfehlen könne, aktuell aber nur der Erfolg von Elche zähle.

Seit seinem Wechsel im Jahr 2024 ist Affengruber eine feste Größe im Team und hat bereits 30 Ligaeinsätze absolviert. Sein Debüt im österreichischen Nationalteam feierte er kürzlich im Rahmen eines Lehrgangs, und die Weltmeisterschaft könnte nun der nächste logische Schritt in seiner Karriere sein. Die Kombination aus defensiver Stabilität, offensiver Kreativität und seinem unermüdlichen Einsatz machen ihn zu einem wertvollen Spieler für sowohl Elche als auch für das österreichische Nationalteam.

Seine Entwicklung in den letzten Monaten ist bemerkenswert und lässt auf eine vielversprechende Zukunft hoffen. Die Fans und Experten sind sich einig: David Affengruber hat das Potenzial, zu einem Schlüsselspieler für Österreich bei der Weltmeisterschaft zu werden





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