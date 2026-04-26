AfD schließt Alexander Eichwald nach umstrittenem Auftritt aus – Ausschluss aber noch nicht rechtskräftig

Alexander Eichwald, bekannt für seine provokante Rede auf der Gründungsveranstaltung der AfD-Jugendorganisation 'Generation Deutschland', wurde aus der Partei ausgeschlossen. Der Ausschluss ist jedoch noch nicht endgültig, da Eichwald die Möglichkeit hat, vor das Bundesschiedsgericht zu ziehen.

Der umstrittene Auftritt von Alexander Eichwald , der bei vielen Beobachtern und Parteimitgliedern für Entsetzen sorgte, hat nun seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden: Er wurde aus der AfD ausgeschlossen.

Die Entscheidung des Landesschiedsgerichts der AfD Nordrhein-Westfalen, über die die 'Bild'-Zeitung berichtet, ist jedoch noch nicht endgültig. Die Ereignisse, die zu diesem Ausschluss führten, liegen im November 2025, als Eichwald auf der Gründungsveranstaltung der AfD-Jugendorganisation 'Generation Deutschland' (GD) in Gießen eine Rede hielt. Er versuchte, sich für einen Vorstandsposten innerhalb der GD zu empfehlen, doch seine Darbietung löste einen regelrechten Sturm der Entrüstung aus.

Eichwald agierte auf der Bühne mit übertriebenen Gesten, einer deutlichen Sprachstörung im 'R'-Laut und Formulierungen, die unweigerlich an die Rhetorik der Nationalsozialisten erinnerten – insbesondere an Reden von Adolf Hitler und Joseph Goebbels. Diese Ähnlichkeiten waren so frappierend, dass sie in den sozialen Medien und innerhalb der Partei eine breite und heftige Diskussion auslösten. AfD-Chef Tino Chrupalla kündigte unmittelbar nach Eichwalds Rede einen Parteiausschluss an. Überraschenderweise fand Eichwalds Auftritt auch Befürworter.

Bei der anschließenden Abstimmung erhielt er rund zwölf Prozent der Stimmen, was darauf hindeutet, dass seine provokante Darbietung bei einem Teil der Anwesenden offenbar Anklang fand. Deutlich kritischer bewertete den Vorfall der AfD-Kreisverband Herford, der Eichwald schwerwiegendes parteischädigendes Verhalten vorwarf. Die Entscheidung des Landesschiedsgerichts ist nun das Ergebnis dieser internen Auseinandersetzung. Es ist bemerkenswert, dass Eichwald der Verhandlung nicht beiwohnte.

Bereits vorab hatte ihm der Landesvorstand seine Mitgliedsrechte entzogen, was seine Position innerhalb der Partei erheblich schwächte. Trotz dieser Vorbereitungen und der Entscheidung des Landesschiedsgerichts ist der Ausschluss noch nicht rechtskräftig. Eichwald hat die Möglichkeit, gegen die Entscheidung vor dem AfD-Bundesschiedsgericht Berufung einzulegen. Ob er diesen Schritt tatsächlich unternehmen wird, ist derzeit unklar.

Die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts wäre dann bindend und würde den endgültigen Verbleib oder Ausschluss Eichwalds aus der AfD festlegen. Die gesamte Angelegenheit wirft ein Schlaglicht auf die internen Spannungen und ideologischen Grabenkämpfe innerhalb der AfD. Die Kontroverse um Alexander Eichwald verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen die AfD bei der Definition ihrer eigenen Identität und der Abgrenzung von rechtsextremen Positionen steht.

Der Vorfall in Gießen hat nicht nur zu einer internen Debatte geführt, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung der Partei weiter negativ beeinflusst. Die Ähnlichkeiten zu NS-Rhetorik, die Eichwald in seiner Rede zur Schau stellte, sind besonders brisant und haben die Diskussion über die ideologischen Wurzeln und die politische Ausrichtung der AfD neu entfacht.

Die Tatsache, dass Eichwald trotz der heftigen Kritik innerhalb der Partei eine gewisse Unterstützung fand, zeigt, dass es innerhalb der AfD unterschiedliche Strömungen gibt, die unterschiedliche Auffassungen über die Zulässigkeit provokanter und grenzwertiger Äußerungen haben. Der mögliche Gang vor das Bundesschiedsgericht könnte zu einer weiteren Eskalation der Auseinandersetzung führen und die interne Spaltung der AfD weiter vertiefen.

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens wird der Fall Eichwald die Debatte über die politische Verantwortung und die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland weiter befeuern. Die Entscheidung des Landesschiedsgerichts ist somit nicht nur eine interne Parteientscheidung, sondern auch ein politisches Signal, das weit über die AfD hinausreicht





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